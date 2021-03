Vlaamse regering laat onderzoeken of polderdorp Doel kan overleven

Heeft polderdorp Doel nog een toekomst? Dat laat de Vlaamse regering onderzoeken, meldt VRT NWS. De inwoners van Doel kregen jaren geleden te horen dat hun dorp moest wijken voor de uitbreiding van de Antwerpse haven.

De meeste inwoners trokken uit Doel weg, toen ze te horen kregen dat hun dorp moest wijken vor de uitbreiding van de Antwerpse haven. Twee jaar geleden bleek echter dat de uitbreiding minder verregaand zou zijn, waardoor Doel toch zou kunnen blijven bestaan. Het dorp is zwaar verloederd, maar de woonmogelijkheden worden bekeken, zegt Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele aan VRT NWS.

‘We hebben beslist om de procedure weer op te starten, om verder te gaan met de werkgroep rond Doel, waar zowel de gemeente, de Vlaamse overheid als de verschillende actiecomités in vertegenwoordigd zijn’, aldus Diependaele. ‘De woonstudie moet aangeven wat er nog mogelijk is in Doel, wetende dat er vlak naast een containerdok komt dat 24 uur op 24 uur en 7 dagen op 7 zal draaien.’

Tegen de zomer zou het plan voor de toekomst van Doel klaar moeten zijn.