Na de rellen in Luik is een twintigtal personen administratief aangehouden

Een week na de rellen in het stadscentrum van Luik is zaterdag een grote politiemacht ingezet om de rust te bewaren en burgers en winkels te beschermen tegen nieuwe onlusten. Meer dan 120 personen werden opgepakt en gecontroleerd in het kader van het onderzoek naar de gebeurtenissen van vorige week zaterdag. Een twintigtal personen werd uiteindelijk administratief aangehouden.

Zowel de lokale politie als de federale politie werd zaterdag ingezet. Er waren sproeiwagens aanwezig in het straatbeeld, maar ook politieagenten te paard. De waakzaamheid was hoog nadat op socialenetwerksites berichten waren gaan circuleren waarin opgeroepen werd om deze zaterdag opnieuw de straat op te trekken. Burgemeester Willy Demeyer (PS) had een manifestatieverbod uitgevaardigd voor het hele grondgebied van de stad.

Bij de rellen van vorige week raakten 36 agenten gewond. Het politiecommissariaat werd toen aangevallen en ook verschillende winkels waren het mikpunt van vandalen.