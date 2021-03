Duizenden protesteren in Frankrijk tegen racisme en politiegeweld

In Parijs en andere steden in Frankrijk zijn zaterdag duizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen racisme en politiegeweld. Een wet die filmen en fotograferen van agenten aan banden legt, is volgens hen een onaanvaardbare beperking van de vrijheid van meningsuiting.

Vorig jaar waren er in veel steden al grote demonstraties tegen de wet. De Franse Senaat oordeelde afgelopen week positief over een herschreven versie. Volgens de regering is die nodig om politiemensen beter te kunnen beschermen.

In Parijs kwamen volgens de politie ongeveer 3.500 mensen opdagen, melden Franse media. Zij eisten de onmiddellijke schorsing van agenten die betrokken zijn bij geweld. Ook in steden als Marseille, Rijsel, Toulouse en Rennes werd gedemonstreerd.

De Assemblée van het parlement was eerder al akkoord gegaan met de wet die het verspreiden van beelden met herkenbare politieagenten een misdrijf maakt als de verspreider als doel heeft een agent schade te berokkenen. Politiemensen in Frankrijk zijn de afgelopen tijd vaker doelwit van bedreigingen en geweld geworden na incidenten waarbij etnische minderheden door agenten waren mishandeld.