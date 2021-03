Zeventigtal mensen betoogt in Brussel tegen uitrol 5G-netwerk

Aan het Centraal Station in Brussel heeft zaterdagnamiddag een zeventigtal personen een betoging gehouden tegen de uitrol van het 5G-netwerk in België. De actie maakte deel uit van de internationale actiedag tegen de uitrol van het 5G-netwerk. Volgens de Brusselse politie verliep de betoging zonder incidenten.

Zaterdagochtend hadden actievoerders van Extinction Rebellion ook al de Proximus-winkel aan de voet van de Proximus-toren, aan de Brusselse Albert II-laan, geblokkeerd om te protesteren tegen de 5G-technologie.

Volgens de betogers aan het Centraal Station zal de uitrol van 5G een aanzienlijke elektromagnetische vervuiling veroorzaken, bovenop deze van de afgelopen 25 jaar, die het gevolg is van wat zij de explosie van draadloze technologieën noemen.

‘De permanente blootstelling aan stralingswaarden die zelfs ver beneden de huidige, wettelijke normen liggen., zal leiden tot biologische effecten die ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid, in het bijzonder bij kinderen en embryo’s die gevoeliger zijn’, klinkt het bij de betogers. ‘We hebben het dan onder meer over cellulaire DNA-schade, cellulaire stress, wijzigingen in het genetisch materiaal, kanker, hartproblemen, en neurologische stoornissen, waaronder depressie en autisme.’

Om het 5G-netwerk te laten functioneren, moeten volgens de betogers ook tienduizenden satellieten gelanceerd worden, waardoor een permanente elektromagnetische mist zou ontstaan, die de natuurlijke elektromagnetische omgeving van de aarde zou verstoren.

‘De energie- en klimaatbalans van 5G wordt ook rampzalig’, gaan de actievoerders verder. ‘Alleen al de energie om antennes en slimme toestellen te connecteren, zal het elektriciteitsverbruik met meer dan 2 procent doen stijgen in de Europese landen. Bovendien moeten voor de 5G-apparaten zeldzame mineralen gewonnen en geraffineerd worden, met dramatische gevolgen voor het milieu. En dan hebben we het nog niet over de nieuwe mogelijkheden voor bewaking, politiecontrole, privacyinbreuken en hacking.’