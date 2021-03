Eerste skeelerroute in Vlaanderen verbindt Genk en Hasselt

De allereerste skeelerroute in Vlaanderen, die Genk en Hasselt verbindt, is zaterdag officieel geopend. De bewegwijzerde, permanente route op maat van skeeleraars bestaat uit verschillende combineerbare lussen en is in totaal bijna 90 km lang. Als het pilootproject in Limburg aanslaat, kunnen er meerdere skeelerroutes uitgerold worden in Vlaanderen.

Skeeleren of inline skaten wint opnieuw aan populariteit, wat in 2020 des te duidelijker werd. Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA), Sport Vlaanderen, en de steden Genk en Hasselt vonden de tijd rijp om de skeelersport een plaats te geven in de openbare ruimte.

‘De sport rolde vorig jaar de top 10 van populairste sporten bij -19-jarigen vlotjes binnen’, aldus minister Weyts. ‘Het is niet enkel een sociale en laagdrempelige sport, maar het is ook een goede manier om aan je conditie te werken. Door de vloeiende bewegingen kan je intensief bewegen zonder spieren of gewrichten te belasten. Ook op mentaal vlak is skeeleren een ideale sport. In de frisse lucht met de zon op je gezicht kan je in een mooie omgeving je hoofd helemaal leegmaken.’

Foto: Belga

Bij de ontwikkeling van de routes werden ook skeeleraars betrokken. De lussen lopen via veilige wegen, met een geschikte ondergrond, langs heel wat mooie plekken. Zowel in Genk als in Hasselt kan men starten vanop verschillende plaatsen en is er de keuze tussen verschillende afstanden naargelang niveau. Vanop elke startplaats kunnen skeeleraars op het startbord hun traject uitstippelen, waarna pijltjes onderweg hen de weg wijzen.