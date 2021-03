Honderden mensen betogen in Brusselse Ter Kamerenbos tegen coronamaatregelen

Verschillende honderden mensen trekken door het Ter Kamerenbos in Brussel om te protesteren tegen de geldende coronamaatregelen. Ze vinden dat die ondemocratisch zijn, hun vrijheid beperken en de voorbode zijn van een dictatuur.

Het gevaar en de omvang van de coronapandemie wordt volgens heel wat betogers sterk overdreven, terwijl de schade die de coronamaatregelen aanrichten dan weer onderschat zou worden. Het merendeel van de betogers draagt geen mondmasker en houdt niet of nauwelijks afstand van elkaar, ondanks herhaalde oproepen van de politie. Die is aanwezig in het Ter Kamerenbos maar komt voorlopig niet tussen.

De betoging maakt deel uit van een internationale protestdag tegen de coronamaatregelen. Onder de noemer ‘World Wide Demonstration for Freedom’ vinden in nog verschillende andere landen ook demonstraties plaats. Aan de betoging in Brussel nemen mensen uit alle uithoeken van het land deel.

‘We zijn hier vandaag om onze vrijheid op te eisen’, zeggen enkele West-Vlaamse betogers. ‘We komen die niet vragen, we komen die opeisen want die vrijheid is ons recht. Al meer dan een jaar worden onze grondwettelijke rechten en vrijheden beperkt en geschonden en dat moet stoppen. We zijn hier ook om het op te nemen voor de vele groepen in de maatschappij die vergeten worden in deze pandemie, wier stem niet gehoord wordt in de media.’

Heel wat mensen lijden immers sterk onder de maatregelen die in sommige gevallen al een jaar van kracht zijn, aldus de betogers: ‘Het is alsof de fysieke gezondheid nog het enige is dat telt, en de mentale gezondheid van geen enkel belang meer is. Heel veel mensen houden het niet meer uit.’

‘Dat terwijl de omvang en de ernst van de pandemie grovelijk overschat wordt’, klinkt het nog. ‘Er zijn tientallen medische artikels die aantonen dat de PCR-testen niet goed werken, dat ze veel te veel vals positieve gevallen opleveren. De cijfers zijn dus helemaal niet zo hoog als gezegd wordt. Hetzelfde geldt voor de mondmaskers. Talloze publicaties hebben al duidelijk gemaakt dat die volslagen nutteloos zijn tegen het virus, en dat ze meer schade aanrichten voor onze gezondheid dan dat ze ons zogenaamd beschermen.’