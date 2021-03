‘Leveringen Janssen-vaccin starten op 16 of 17 april’

De leveringen van het AstraZeneca-vaccin blijven moeilijk verlopen. Dat heeft de Taskforce Vaccinatiestrategie gemeld bij de wekelijkse update. Half april mogen we wel de eerste leveringen van het coronavaccin van Janssen verwachten.

De Taskforce gaf zaterdag een update over de leverschema’s van de verschillende vaccinproducenten. Op dit ogenblik blijkt Pfizer-BioNTech veruit de meest betrouwbare en klokvaste leverancier, met exacte cijfers per week tot het einde van volgende maand. Tussen nu en eind april zou Pfizer ruim 1,4 miljoen dosissen leveren. De teller op dit moment staat op 1,2 miljoen geleverde vaccins.

‘Omdat Pfizer zeer regelmatig levert en de aangekondigde cijfers ook waarmaakt, zullen we de tweede dosis van het vaccin niet op voorhand in stock houden’, zegt Dirk Ramaekers van de taskforce. ‘Voor AstraZeneca blijft dat daarentegen moeilijk. Zij doen regelmatig nog aanpassingen in beloofde volumes, soms zelfs in de week van de levering.’

AstraZeneca, waarvan er op dit moment ruim 500.000 dosissen zijn aangekomen in ons land, kon maar voor de komende twee weken cijfers geven. In de week van 22 maart zouden er 27.904 dosissen moeten arriveren, de week daarop gaat dat naar 256.416 dosissen. ‘Voor het vaccin van Moderna is het op de weken na die van 22 maart nog even wachten’, aldus Ramaekers. ‘Dat is vervelend voor de strategie, al gaat het bij Moderna over beperktere volumes.’

De Taskforce hoopt de tegenvallende leveringen van AstraZeneca vanaf midden april te kunnen compenseren met het vaccin van Johnson & Johnson, dat te kennen zou hebben gegeven dat de eerste Europese leveringen gepland staan op 16 of 17 april. ‘We verwachten het schema per land begin volgende week’, zegt Ramaekers. ‘In principe rekenen we voor België op 1,4 miljoen dosissen.’