Astrid H. Roemer krijgt als eerste Surinaamse de Prijs der Nederlandse Letteren

Auteur Astrid H. Roemer ontvangt dit najaar de Prijs der Nederlandse Letteren 2021. Dat heeft Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon zaterdag bekendgemaakt namens het Comité van ministers van de Taalunie.

Roemer is de eerste auteur uit Suriname die bekroond wordt met de Prijs der Nederlandse Letteren. Aan de prijs is een geldbedrag van 40.000 euro verbonden. In oktober 2021 zal koning Filip de prijs overhandigen aan Astrid H. Roemer in Brussel.

‘Met haar romans, toneelteksten en gedichten bekleedt Astrid H. Roemer een unieke positie in het Nederlandstalige literatuurlandschap’, stelt de jury onder voorzitterschap van prof. dr. Yves T’Sjoen. ‘Haar werk is onconventioneel, poëtisch en doorleefd. Roemer slaagt erin thema’s uit de recente grote geschiedenis, zoals corruptie, spanning, schuld, kolonisatie en dekolonisatie, te verbinden met de kleine geschiedenis, het verhaal op mensenmaat.’

Migratie, seksualiteit en racisme

De 73-jarige Roemer debuteerde in 1970 onder het pseudoniem Zamani met de dichtbundel ‘Sasa: mijn actuele zijn’ en publiceerde sindsdien behalve poëzie ook romans en theaterstukken. Roemers verhalend proza vormt het belangrijkste onderdeel van haar oeuvre, waaronder ook haar magnum opus: de trilogie ‘Gewaagd leven’ (1996), ‘Lijken op liefde’ (1997) en ‘Was getekend’ (1998). Haar meest recente werk, ‘Gebroken Wit’, verscheen in 2019.

In haar werk spelen thema’s als migratie, seksuele oriëntatie, racisme en emancipatie een grote rol. Kenmerkend voor haar stijl zijn de rijkdom aan beelden en symboliek en het experimenteren met verschillende stijlvormen en verhaalstructuren. In 2016 ontving Astrid H. Roemer de P.C. Hooftprijs voor haar gehele oeuvre.

Driejaarlijkse prijs

De Prijs der Nederlandse Letteren is de meest prestigieuze literaire prijs in het Nederlandse taalgebied en onderscheidt auteurs van belangrijke, oorspronkelijk in het Nederlands geschreven letterkundige werken. De prijs wordt eens per drie jaar toegekend aan een auteur van wie het oeuvre een belangrijke plaats inneemt in de Nederlandstalige literatuur. De prijs wordt gefinancierd door de Taalunie. De organisatie ligt beurtelings in handen van Literatuur Vlaanderen en het Nederlands Letterenfonds.

In 1956 kreeg de Vlaamse schrijver Herman Teirlinck de prijs voor het eerst. In 2018 ging de prijs naar de Nederlandse dichter en schrijver Judith Herzberg.