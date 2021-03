Katholiek Onderwijs geen voorstander van sluiting scholen week voor paasvakantie

Lieven Boeve, topman van het Katholiek Onderwijs, stelt zich vragen bij het idee om leerlingen thuis te houden in de week voor de paasvakantie. Onder andere Groen-voorzitster Meyrem Almaci noemde de maatregel eerder als optie om de verspreiding van het coronavirus bij jongeren tegen te gaan.

Groen-voorzitster Meyrem Almaci wilde vanochtend in ‘De Ochtend’ op Radio 1 niet uitsluiten dat scholen al een week met afstandsonderwijs gaan werken voor de paasvakantie. ‘Je moet openheid van geest hebben, als het nodig is, om scholen flexibel te sluiten. Als je ziet hoe de cijfers evolueren, mogen er geen taboes zijn.’

‘Ik vind dat alles bespreekbaar moet zijn. Ik ben mama, je organiseert je daar dan op’, aldus Almaci. Die zag nog een ander voordeel: ‘Je ziet dan ook dat iedereen automatisch overstapt op telewerk.’ Al mag dat geen doel op zich zijn om de beslissing te nemen, benadrukte de Groen-voorzitster.

‘Voor het secundair onderwijs is dat niet evident, omdat het een examenweek is’, reageerde Lieven Boeve van het katholiek onderwijs op Radio 1. ‘Het voordeel is wel dat de leerlingen daardoor een groot deel van de week thuis zijn. We moeten dan ook kijken wat de reële winst is.’

Ook voor het basisonderwijs stelt Boeve zich vragen: ‘Ik hoorde dat het daar vooral om de 10- tot 12-jarigen gaat. Daarvoor hebben we al de mondmaskerplicht ingevoerd. Steven Van Gucht zei ook dat het vooral de buitenschoolse activiteiten zijn waarop we moeten toekijken. Ik wil dus toch graag eerst van de virologen horen wat het probleem is, voor we bijkomende maatregelen nemen.’