Van sliden op de kabel van de stoeltjesliften tot wall rides op de metershoge hotels. Speedrider Valentin Delluc verovert het verlaten skiresort Avoriaz met zijn glider én ski’s.

Speedriding is een indrukwekkende vorm van paragliden. De glider is kleiner en wendbaarder, waardoor de piloot veel hogere snelheden ontwikkelt. Een van de grote namen uit de sport is Valentin Delluc. De Fransman suist in zijn laatste video From Avoriaz with love door het verlaten skiresort. Inclusief slides op de kabels van de stoeltjesliften, wall rides op de muren van de hotels en zelfs een freestyle ski-intermezzo.

Dat daar heel wat voorbereiding en training aan te pas kwamen, spreekt voor zich. Het resultaat is een betoverende video (zie bovenaan). ‘Ik ken het resort al sinds ik een kind was, en ik heb altijd het idee gehad om hier een project uit te werken. Ik vloog hier al in 2016 en voelde het potentieel. Door de lockdown was het skiresort verlaten, dus qua timing ideaal’, aldus Delluc.