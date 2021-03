Zo werkt een zelftest en dit moet u nog weten

Zelftests krijgen een sleutelrol in de nieuwe teststrategie voor het coronavirus. Hier vindt u antwoorden op de belangrijkste vragen over de tests.

Hoeveel zal een zelftest ­kosten?

Dat is politiek nog niet afgeklopt. De overheid overweegt een aantal zelftests gratis te geven, maar het prijskaartje loopt snel op: tot 75 miljoen euro om iedereen twee zelftests te geven voor één week. Daarom lijkt het waarschijnlijker dat de regering de vrije markt zal laten spelen. ‘De prijzen zijn al enorm gedaald’, zegt Herman Goossens. ‘Ze schommelen tussen de 2 en 10 euro. Alle opties worden nog overwogen.’

Waar zullen ze verkocht worden?

Aanvankelijk wellicht alleen in de apotheek, omdat de overheid de bevolking voldoende wil in­formeren over juist gebruik. Na een ­inloopperiode zouden ook de ­supermarkten ze kunnen verspreiden. De overheid moet de zelftests wel nog ter beschikking krijgen op de Belgische markt. ‘Het Geneesmiddelenagentschap FAGG zette daarvoor deze week de nodige stappen’, zegt Goossens.

Wat als je positief test?

Moet je de huisarts verwittigen? Of de callcenters van de overheid? En moet je meteen alle gezins­leden laten testen? Ook daarover zijn nog geen knopen door­gehakt. ‘Een positief resultaat zou op zijn minst geregistreerd ­moeten worden’, zegt Goossens.

Ook nog te beslissen: moet een PCR-test het resultaat bevestigen? ‘Ik raad dat aan,’ zegt Goossens, ‘maar een PCR-test kan ook falen. Stel dat de zelftest positief is en de PCR-test negatief: wat dan?’

Wat bij ouderen?

De zelftests zijn in principe gemakkelijk in gebruik (zie info­grafiek), maar volgens onderzoek niet altijd voor oudere mensen. De test kan onaangenaam aanvoelen en het streepje valt soms moeilijk te lezen. Ook daar ziet Goossens een rol voor de apotheken. ‘Zij kunnen ook voor andere kwetsbare groepeneen oplossing zijn.’ In Brusselstart straks een proefproject: apotheken zullen ter plaatse een zelftest aanbieden aan mensen met klachten. Bij een positief resultaat zouden apothekers wel nog altijd moeten doorverwijzen naar een huisarts.

En de andere tests?

De overheden kochten al een paar miljoen sneltests die uitgevoerd moeten worden door een zorg­verlener. Dat was voorlopig geen groot succes.

Ook de massaal aangekochte serologische tests, die antilichamen opsporen in het bloed, zijn in principe nog altijd onbruikbaar. Ze geven aan of iemand al besmet is geweest, maar zijn nutteloos voor acute opsporingen.

Van de speekseltests wordt nog veel verwacht. Het grote nadeel is dat ze naar het labo moeten. ‘Maar ze zijn gevoeliger dan de sneltests’, zegt Goossens. ‘Ze ­zouden nuttig kunnen zijn om bijvoorbeeld studenten één keer per week te testen.’

Tot slot is er de ademtest, die in ontwikkeling is bij het Leuvense onderzoekscentrum Imec. ‘Die is veelbelovend, maar nog niet klaar’, zegt Goossens.