Experts vinden maatregelen onvoldoende: ‘Alsof we blind rijden en tegen muur gaan botsen’

Het Overlegcomité heeft kostbare tijd verloren door de maatregelen niet nu al te verstrengen. Dat vindt Margot Cloet van ziekenhuiskoepel Zorgnet Icuro gezegd op Radio 1. Eerder hadden ook virologen Marc Van Ranst en Steven Van Gucht al kritiek op de beslissingen van regering.

Margot Cloet, topvrouw van de grootste koepelvereniging van woonzorgcentra en ziekenhuizen in Vlaanderen, noemt zich ‘ontgoocheld’ door wat het Overlegcomité vrijdagavond aankondigde. ‘Ik denk dat we een week verliezen.’

‘Ik had gehoopt dat er maatregelen zouden genomen worden die het aantal opnames en besmettingen zouden doen dalen’, verklaarde Cloet op Radio 1. ‘Nu lijkt het alsof we blind aan het rijden zijn en tegen de muur gaan botsen.’

‘We moeten kijken dat de huidige maatregelen goed nageleefd worden’, vond Cloet. ‘Misschien moesten we nu toch wat strenger zijn en aanvijzen om daarna weer te kunnen versoepelen. Geen aankondigingspolitiek doen over dingen die gaan komen, maar naar de cijfers kijken en beslissingen nemen.’

Cloet toonde begrip voor de moeheid bij de mensen voor de maatregelen. ‘Het is moeilijk voor ons allemaal. Maar ik hoop echt dat we niet terug in overvolle ziekenhuizen gaan geraken waar dan ook mensen sterven en we zorg moeten uitstellen. Ik denk dat we nu moeten kijken naar de volksgezondheid, in het belang van ons allen.’

‘Ik voel een grote aarzeling om de bevolking teleur te stellen’, besloot Cloet, ‘maar als er nog meer ziekenhuisopnames komen en meer besmettingen, dan gaan we opnieuw moeten teleurstellen.’

Van Gucht: ‘Maatregelen voor Pasen’

‘Dit zijn maatregelen voor Pasen, maar de besmettingen vinden nu plaats. Dat zouden we liever afgeremd zien’, verklaarde viroloog Steven Van Gucht vrijdagavond al bij VRT. Hij herhaalde dat de experten een aantal elementen uit plan B hadden aangehaald, zoals het opschorten van buitenschoolse activiteiten om de scholen en klassen te vrijwaren. Met die activiteiten worden immers grote netwerken geschapen, tussen verschillende klassen en scholen.

‘We zien een piek in besmettingen in de leeftijden van tien tot twaalf jaar, daar zitten ook de meeste hobby’s’, aldus Van Gucht. ‘Ik denk dat het geen toeval is dat we daar nu een scherpe piek zien.’ Na het Overlegcomité werd opnieuw het belang van telewerk benadrukt. ‘We rekenen op het verantwoordelijkheidsbesef van werkgevers en werknemers’, zei Van Gucht. ‘Met controles alleen ga je dat nooit oplossen.’

Van Ranst: ‘Onvoldoende’

Ook viroloog Marc Van Ranst was vrijdagavond niet mals voor de beslissingen van het Overlegcomité. ‘Het is duidelijk dat deze maatregelen onvoldoende zijn’, zegt hij bij VTM Nieuws. ‘Eigenlijk zou er nog een deel twee moeten komen. Er is eigenlijk beslist om niets te beslissen. Ik vrees dat we hier maandag opnieuw zullen staan. Het is niet moeilijk om te garanderen dat dit een verslechtering van de situatie niet zal tegenhouden. Hoe langer men wacht, hoe moeilijker het wordt om de maatregelen te nemen die wel nodig zijn.’

‘Als je maatregelen wil nemen, dan moet je ze nu nemen’, zegt hij nog. ‘Anders is het te laat. Dit is een strategie van hoop. Hopen is niet verkeerd, maar als het nu alsnog verkeerd loopt, rest ons alleen de mogelijkheid van een harde lockdown. Dit is een gevaarlijke strategie, ik had gehoopt dat ze harder zouden ingrijpen.’