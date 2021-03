De Amerikaanse president Joe Biden (78) is vrijdag drie keer gestruikeld toen hij aan boord wou gaan van Air Force One. Biden vertrok er vanuit Maryland naar Atlanta, in de staat Georgia, voor een ontmoeting met de Aziatisch-Amerikaanse gemeenschap. Volgens een woordvoerster van het Witte Huis heeft Biden er geen breuken aan over gehouden. Zij wees naar de hevige wind als boosdoener.