Zonnige start van wisselvallig weekend

Zaterdag zijn er nog regelmatig opklaringen, maar zondag en ook maandag wordt het bewolkt met af en toe regen.

Zaterdagochtend zijn er vooral in de zuidwestelijke landshelft wolkenvelden, maar in de rest van België is het vaak lichtbewolkt. Overdag is het meestal zonnig met stilaan enkele wolkenvelden. Op het einde van de namiddag neemt de bewolking toe over het noordwesten en het noorden. De maxima liggen tussen 2 graden in de Hoge Venen en 8 of 9 graden in het centrum en het westen, zo verwacht het KMI.

Zaterdagavond zijn er nog opklaringen over het zuiden, maar elders wordt het zwaarbewolkt met stilaan wat lichte regen of motregen over het noorden en het noordwesten. ‘s Nachts is het zwaarbewolkt met geleidelijk overal perioden van lichte neerslag, in de Hoge Ardennen zelfs met een winters karakter. De minima liggen tussen -2 en 0 graden in de Ardennen en in Belgisch Lotharingen, en tussen 0 en +6 graden elders.

Zondag is het zwaarbewolkt met eerst perioden van lichte regen of motregen. In Vlaanderen wordt het al vrij snel droog vanaf het noorden, maar het blijft overwegend grijs. Over het zuiden van het land wordt het in de namiddag ook meestal droog, maar ook nog steeds zwaarbewolkt. De maxima schommelen tussen 4 graden in de Hoge Venen en 8 à 9 graden in het centrum en het uiterste zuiden.

Maandag blijft het droog met veel lage bewolking en enkele lokale opklaringen, vooral dan aan zee. De maxima liggen tussen 3 graden in de Hoge Ardennen en 8 graden in het westen. Dinsdagochtend is er kans op opklaringen, maar overdag worden meer wolken verwacht. Het blijft in de meeste streken droog met maxima van 4 tot 10 graden. Woensdag is het overwegend droog met meer opklaringen. Het wordt een paar graden zachter bij maxima rond 12 graden in het centrum van het land.