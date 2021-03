Gouverneur New York opnieuw beticht van grensoverschrijdend gedrag

Alyssa McGrath, een medewerkster van Andrew Cuomo, gouverneur van New York, is de zevende vrouw die hem van seksueel grensoverschrijdend gedrag beschuldigt. Ze is de tweede die nu nog voor hem werkt, maar maakte in tegenstelling tot haar collega wel haar identiteit bekend.

Wat Alyssa McGrath vertelt, gaat vooral over de toxische werkomgeving die Cuomo creëerde voor jonge, vrouwelijke ondergeschikten. Niet alleen gluurde hij in decolletés, gaf hij commentaar op hun uiterlijk, maakte hij suggestieve opmerkingen, stelde hen indiscrete vragen en pakte hen iets te vaak en iets te familiair vast. Volgens de 33-jarige medewerkster probeerde hij hen ook tegen elkaar op te zetten door favoritisme. ‘Informele richtlijnen’ verboden hen te communiceren over ongelukkige interacties met de gouverneur, aldus McGrath. Toen ze binnen de overheid wilde veranderen van job, werd haar dat onmogelijk gemaakt doordat de gouverneur met haar wilde blijven werken.

Haar advocaat, Mariann Wang, verklaarde dat ‘dit onaanvaardbaar gedrag van gelijk welke baas zou zijn, laat staan van een gouverneur’, en dat McGraths ervaring een weerspiegeling was van problemen die vrouwen ondervinden in de machtscentra van de staat. ‘De vrouwen in de directiekamer zijn daar om zich in te zetten voor de staat New York, en niet als decorstukken of kandidaat-liefjes voor de gouverneur’, haalde ze uit.

Advocaat Rita Glavin, die de 63-jarige Cuomo verdedigt, reageerde op de aantijgingen van McGrath door te zeggen dat ‘de gouverneur mannen en vrouwen inderdaad weleens groette met een knuffel of een kus op de wang, het voorhoofd of de hand. En ja, als hij met hen op de foto gaat, houdt hij zijn arm rond hen. En ja, hij slaat er weleens een “ciao bella” uit. Niets daarvan is opmerkelijk, al is het misschien wat ouderwets. Maar hij heeft nooit ongewenste avances gemaakt of iemand onwelvoeglijk aangeraakt.’

McGrath en haar anonieme collega spreken dat tegen. Cuomo zou tijdens een werksessie in zijn officiële woonst een borst van de anonieme collega hebben betast. Het is de meest tastbare beschuldiging in het schandaal dat ex-medewerkers Lindsey Boylan en Charlotte Bennet vorige maand in gang trokken. De getuigenissen worden onderzocht door procureur Letitia James, die het onderzoek naar de aantijgingen aan het adres van Cuomo leidt. Blijkt hij schuldig, dan wil president Joe Biden dat hij aftreedt.