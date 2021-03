Nog acht arrestaties na moord op David Polfliet

In het ­onderzoek naar de gewelddadige dood van David Polfliet in Beveren is een nieuwe reeks arres­taties verricht.

Behalve de drie aanhoudingen voor de moord op David Polfliet, twee weken geleden in Beveren, zijn nog eens acht leden van dezelfde jongerenbende opgepakt voor het bestelen van homoseksuele slachtoffers. Dat heeft HLN.be gemeld en het nieuws is aan de redactie van Het Nieuwsblad bevestigd.

Onder hen bevindt zich de meerderjarige broer van een van de drie jongeren die eerder zijn aangehouden. De zeven andere arrestanten zouden minderjarig zijn.

Het lichaam van kraanman ­David Polfliet (42), openlijk homoseksueel, uit Sinaai bij Sint-Niklaas werd op zaterdag 6 maart gevonden in een park naast de spoorlijn ter hoogte van de Lesseliersdreef. De man was zwaar toegetakeld en had verschillende messteken toegediend gekregen.

Het slachtoffer was via de ­datingapp Grindr naar het park gelokt door de drie minderjarige verdachten, die hem er wellicht wilden beroven. Toen Polfliet tegenstand bood, werd hij neergestoken.

Nog minstens twee feiten

Drie minderjarigen werden in de dagen na de feiten opgepakt. Het gaat om twee zeventienjarigen (uit Antwerpen en Verrebroek) en een zestienjarige uit Kieldrecht. Het was die laatste die via de datingapp een afspraakje geregeld zou hebben met het slachtoffer. De drie minderjarigen zijn door de jeugdrechter geplaatst in de jeugdgevangenis in Everberg.

De speurders hebben sindsdien niet stilgezeten. De voorbije dagen zijn nog eens acht jongeren van dezelfde bende opgepakt en opgesloten. Zij zouden eveneens afspraakjes gemaakt hebben met homoseksuele mannen met het opzet hen te beroven.

De politie zou weet hebben van minstens twee andere feiten. Met de moord op David Polfliet zouden de acht – voor zover bekend – niets te maken hebben. Ze pleegden andere feiten.