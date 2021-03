Vijf vragen | Wat mogen kinderen nu doen tijdens de paasvakantie?

Het aantal besmettingen stijgt, niet in het minst bij kinderen. De regeringen van het land leggen de jeugdkampen die in de paasvakantie zouden doorgaan extra beperkingen op. Verder blijven de pretparken tijdens de paasvakantie dicht.

Mag mijn kind op kamp?

Dat mag, als het niet blijft slapen, in zijn of haar bubbel met tien kinderen blijft en als alle activiteiten buiten doorgaan. Ook als je kind jonger is dan twaalf hebben buitenactiviteiten de voorkeur. De vraag blijft of je kind wel op kamp kan. Veel organisatoren hebben door het plotse maximum van tien deelnemers in plaats van 25 te weinig monitoren en/of plaats om de kampen te laten doorgaan.

Mag mijn kind naar een pretpark?

Nee. Alle pretparken blijven tijdens de paasvakantie gesloten. Een bescheiden alternatief zijn de wat grotere speeltuinen: hier vind je een overzicht per provincie. De Belgische dierenparken waren al open en blijven dat ook tijdens de paasvakantie. Wikipedia geeft dit overzicht.

Mag mijn kind cultuur opsnuiven?

Dat hangt ervan af. Culturele evenementen buiten met een maximum van vijftig personen waren eerder aangekondigd voor begin april, maar moeten nu uitgesteld worden. Je mag dus niet naar buitenconcerten, kleine festivals, circusvoorstellingen… Wat wel kan is een museum of tentoonstelling bezoeken. Volgens museumpas heb je daarvoor respectievelijk 197 en 246 mogelijkheden. Dit lijstje van 20 musea valt geheid in de smaak bij kinderen, denkt het initiatief.

Mag mijn kind naar de kust?

Dat mag, maar ook hier geldt dat het moet kunnen. In de paasvakantie rijdt er maar een beperkt aantal treinen richting kust. Bovendien mogen jongeren en volwassenen tijdens de vakantie alleen op plaatsen aan het raam zitten. Kinderen jonger dan twaalf hoeven dat niet.

Mag mijn kind paaseieren rapen bij oma en opa?

Viroloog Steven Van Gucht zei in Het journaal dat buiten paaseitjes rapen veilig kan. Hij vraagt wel om voorzichtig te zijn en niet met de hele familie binnen te verzamelen, al zijn oma en opa misschien al gevaccineerd en lijkt er niemand ziek. De viroloog duimt hard mee voor goed weer.