Weyts: ‘Het virus komt van buiten de schoolmuren naar binnen, niet omgekeerd’

Terwijl de federale ministers benadrukten dat de school een belangrijke besmettingsbron is, zegt de Vlaamse minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) dat het virus van buiten naar binnen komt. ‘We hebben al veel huiswerk gedaan’, klinkt het bij Weyts.

De ministers van onderwijs worden door het Overlegcomité opnieuw naar de tekentafel gestuurd om extra maatregelen voor te stellen die de besmettingen op scholen moeten doen dalen én die een heropening na de paasvakantie van het hele onderwijs mogelijk moeten maken.

Nochtans zaten in Vlaanderen de onderwijspartners donderdag nog samen. Toen werd beslist een aantal versoepelingen uit te stellen, en mondmaskers te verplichten voor het vijfde en zesde leerjaar. Wat moet er dan nog beslist worden op maandag? ‘We hebben gelukkig al veel huiswerk gedaan, ik ga dat ook doornemen met de Franstalige en Duitstalige collega’s’, zegt minister Weyts in een reactie aan VRT. ‘Er zijn nog wel maatregelen die we kunnen nemen, bijvoorbeeld door ervoor zorgen dat de bubbels, de klassen, écht apart functioneren.’

Dat de scholen de belangrijkste besmettingsbron zijn geworden, spreekt Weyts tegen: ‘Het volledige verhaal is dat er 30 scholen dicht zijn op een totaal van meer dan 4.000. Het virus komt vooral van buiten de schoolmuren naar binnen, niet omgekeerd. We vragen dat men op federaal niveau van de sneltesten die we hebben - één miljoen in Vlaanderen - zelftesten kan maken zodat de leerkrachten dat zelf mogen doen. Nu mogen die tests enkel gebeuren door geschoold personeel. Die aanpassing zou ons echt helpen.’

Premier De Croo schetste een ander beeld van de scholen op de persconferentie na het Overlegcomité: ‘We mogen onze ogen niet sluiten voor wat er gebeurt in de scholen en de bedrijven’, zei De Croo. ‘De analyse van de track-and-trace toont aan dat dit de twee plaatsen zijn waar de besmettingen nu plaatsvinden.’

Een verlenging van de paasvakantie staat niet op de mogelijke maatregelenlijst van Weyts: ‘Zeg nooit nooit. Maar dat is het allerlaatste wat je doet, nadat je alle andere maatregelen hebt genomen.’ Weyts herhaalde zijn pleidooi om leerkrachten prioritair te vaccineren. Maar zijn eigen collega in de Vlaamse regering Wouter Beke (CD&V) sprak vandaag nog een ‘njet’ uit.