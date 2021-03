Verstrenging op de treinen: ‘NMBS zal nodige maatregelen nemen met steun van politie’

Overvolle treinen, dat heeft het coronavirus graag. Het Overlegcomité grijpt daarom in op treinen naar toeristische bestemmingen.

Het Overlegcomité heeft vrijdag maatregelen genomen om de verspreiding van het virus op de trein tegen te gaan. Concreet kunnen alleen nog zitplaatsen aan het raam worden gebruikt in treinen van en naar toeristische trekpleisters, en dat vanaf 3 april, behalve op schooldagen. Kinderen jonger dan twaalf mogen wel naast de volwassenen zitten die hen begeleiden.

‘Ik heb contact opgenomen met de NMBS, die met de steun van de federale politie de nodige maatregelen zal nemen. Ik wil alle treinreizigers vragen begrip te tonen voor de treinbegeleiders die deze maatregel moeten laten naleven‘, klonk het bij minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo), na het Overlegcomité.

‘Reizen met de trein mag uiteraard nog altijd’, zegt Gilkinet. ‘Voor wie wil wandelen of frisse lucht nodig heeft, is de trein een prima manier om nieuwe regio’s te ontdekken. Het is belangrijk dat we zorg dragen voor ons fysieke en mentale welzijn.’

Kustburgemeesters tevreden

Maandag volgt nog overleg met de NMBS over het controleren van de toeristenstroom richting kust tijdens de vakantie, maar West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé reageert alvast tevreden en noemt het ‘een goede eerste stap’. ‘Na vele keren overleggen is er nu toch beweging bij de NMBS. Het is jammer dat het zo lang moest duren en dat we eerst moesten dreigen met gerechtelijke stappen’, zegt Decaluwé.

Ook burgemeester van Oostende Bart Tommelein (Open VLD) vindt het een goede maatregel. ‘De maatregel zal ervoor zorgen dat er een drastische vermindering komt van het aantal reizigers op de treinen. We zijn tevreden, maar ik blijf vragende partij voor een aanmeldingssysteem voor treinen. Dat zal ik maandag op het overleg ook aankaarten’, aldus Tommelein.

‘Het is positief voor de kustburgemeesters van gemeenten met een treinstation dat er minder volk op de treinen zal zitten’, zegt ook Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V). De gouverneur en de kustburgemeesters hopen wel dat de regel voldoende wordt gecontroleerd, en dat ook de drukte in stations en op perrons gemonitord wordt.