Tim Merlier sprint naar derde seizoenszege in Bredene-Koksijde Classic

Tim Merlier heeft vrijdag de tiene editie van Bredene-Koksijde Classic (1.Pro), na 200 kilometer met start in Bredene en finish op de Ter Duinenlaan van Koksijde, gewonnen. De 28-jarige oud-Belgisch kampioen haalde het na een sprint met 21 renners. De Deen Mads Pedersen eigende zich de tweede plaats toe voor de Fransman Florian Sénéchal.

Ludwig De Winter en Andreas Leknessund probeerden in de aanvangsfase een vroege vlucht op poten te zetten maar slaagden daar niet in. Mede door de felle rugwind hield het peloton er een razende vaart op na. In het eerste wedstrijduur werden zo maar liefst 56 kilometers afgewerkt. Na de eerste beklimming van de Kemmelberg, na 81 kilometer koers, vormde zich een kopgroep met 13 renners. Daar maakten Mads Pedersen, Nils Politt, Florian Sénéchal, Tom Van Asbroeck, Edward Planckaert, Lukas Pöstlberger, Rui Oliveira, Andreas Leknessund, Reinardt Janse Van Rensburg, Lasse Norman Hansen, Max Walscheid, Alex Kirsch en Benjamin Declercq deel van uit. Dit gezelschap trok de tweede keer de Kemmelberg op met een voorgift van een kleine minuut op het peloton dat alsmaar verder uitdunde. De dertien bleven fiks doorgeven en uit het peloton hadden zich achttien renners afgescheurd. Het ging om onder meer Tim Merlier, Josef Cerny, Marco Marcato, Jake Stewart, Jonas Rickaert, Christophe Noppe, Cyril Lemoine, Eduard Michael Grosu, Kristoffer Halvorsen en Jordi Warlop.

De vluchtersgroep mocht de eerste van drie plaatselijke ronden, van elk 12 kilometer, aansnijden met een voorsprong van 40 seconden op de eerste achtervolgers. Het grote pak volgde op meer dan 4 minuten en was uitgeteld voor de eindzege. Verwarring bij de kopgroep toen een gedeelte daarvan een verkeerde weg insloeg. Na verloop van tijd reformeerde, op uitzondering van Alex Kirsch, het gezelschap.

Het was het sein voor Lukas Pöstlberger om er, op 25 kilometer van de finish, alleen vanonder te muizen. Achter de Oostenrijker smolten de twee groepjes samen. Pöstlberger kraakte toch op één kilometer van de finish. In de daaropvolgende sprint met 21 renners ontbond Tim Merlier van ver zijn duivels en stond die koppositie niet meer af. Hij volgt de Duitser Pascal Ackermann op die de laatste uitgave van Bredene-Koksijde Classic naar zijn hand zette in 2019. Voor Merlier werd het na Le Samyn en de GP Jean-Pierre Monseré zijn derde zege van het seizoen.