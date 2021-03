Overzicht | Dit is beslist door het Overlegcomité

Naar aanleiding van de stijgende coronacijfers kwam het Overlegcomité een week vroeger samen. De ministers beslisten het buitenplan uit te stellen en stelden beperkingen op voor jeugdkampen in de paasvakantie. Verstrengingen komen er voorlopig niet.

• Jeugdactiviteiten voor jongeren tot en met achttien jaar mogen wel doorgaan, in groepen van 10 in plaats van 25, en zonder overnachting. Het gaat verplicht om buitenactiviteiten, behalve voor kinderen jonger dan 12, maar ook daar geniet buiten de voorkeur.

• De pretparken mogen niet langer open vanaf april.

• Culturele evenementen en buitenevenementen met vijftig personen mogen niet langer doorgaan vanaf april.

• De tweede graad van het secundair onderwijs kan pas na de paasvakantie, vanaf 19 april, voltijds contactonderwijs aanbieden.

• Het mondmasker is verplicht op school voor leerlingen van het vijfde en zesde jaar basisonderwijs vanaf uiterlijk woensdag 24 maart.

• Mensen die niet kunnen telewerken in risicogevoelige sectoren zullen vanaf 22 maart antigeentesten ondergaan.

• Het treinverkeer naar toeristische bestemmingen wordt beperkt in de paasvakantie en in de weekends. Enkel de plaats aan het raam mag nog ingenomen worden op dagen dat er geen school is, al geldt er een uitzondering voor kinderen onder de twaalf jaar.

De onderwijsministers kregen de opdracht op maandag een gedetailleerd en doortastend plan voor te leggen om het stijgende aantal besmettingen in de scholen zo snel mogelijk te beperken.

Volgende week vrijdag, 26 maart, komt het Overlegcomité opnieuw samen. Mocht blijken dat de cijfers uit de hand lopen, volgen er meer verstrengingen.