Gerecht opent onderzoek naar Let’s Go Urban

Er wordt een gerechtelijk onderzoek geopend in het dossier van Let’s Go Urban. Dat bevestigt het Antwerpse parket vrijdagavond. Het onderzoek komt er om klaarheid te scheppen in het financiële kluwen rond de vzw en om na te gaan wat er aan is van het vermeende financiële wanbeheer en het mogelijke misbruik van subsidies.

Let’s Go Urban en Sihame El Kaouakibi verkeren al sinds begin februari in het oog van de storm, nadat drie bestuurders ontslag namen en via eenzijdig verzoekschrift van de voorzitter van de Antwerpse ondernemingsrechtbank gedaan kregen dat er een voorlopige bewindvoerder werd aangesteld voor de organisatie. Die bewindvoerder moet Let’s Go Urban de komende drie maanden leiden én intern onderzoeken of er ‘financiële malversaties’ zijn gebeurd, zoals de (ex-)bestuurders vrezen. Een externe audit riep een beeld op van boekhoudkundige chaos en een gebrek aan tussenschotten tussen de vzw en de eigen bedrijven van El Kaouakibi. Ook de stad Antwerpen besliste daarop om een eigen onderzoek op te starten, met name met de vraag of de vele subsidies die Let’s Go Urban de voorbije jaren kreeg wel correct zijn besteed. Na de aantijgingen schorste Open VLD het Vlaams Parlementslid tot midden augustus.

Nu is er dus ook een onderzoeksrechter aangesteld om klaarheid te scheppen in het kluwen rond de vzw. Volgens het Antwerpse parket is dat een logisch gevolg na alle eerdere stappen. Of dat ook zal leiden tot een vervolging van El Kaouakibi, moet later beslist worden.