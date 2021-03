De aangekondigde versoepelingen van april worden uitgesteld. De premier De Croo (Open VLD) geeft meer uitleg over alle beslissingen van het Overlegcomité. U kunt de persconferentie hierboven live volgen.

‘Het is duidelijk dat we voor zeer belangrijke weken staan, we zien dat de cijfers gestaag stijgen, het is de illusie van een vals plat.’ Zo begon premier De Croo de persconferentie in een bedrukte sfeer. ‘De verhoging was verwacht, maar komt sneller dan we hadden gedacht.’

De premier herinnert eraan dat het virus, de Britse variant, besmettelijker is. Maar er is meer. ‘We hebben ons gedrag ook gewijzigd: het aantal contacten stijgt’, merkt De Croo op. ‘De school is een belangrijke plaats waar veel besmettingen plaatsvinden. Kinderen pikken het op in de scholen, en riskeren het over te dragen op hun ouders. Die kunnen het doorgeven aan anderen op het werk als ze niet telewerken. Er is maar één manier om dit stil te leggen: het aantal contacten zo veel mogelijk beperken. Dat is nog altijd de enige manier om de druk in de ziekenhuizen niet te hoog laten stijgen.’

De Croo zet alvast het ‘buitenplan’ dat op 1 april zou starten op pauze: ‘Beperk de contacten zo veel mogelijk, en ontmoet mensen buiten. We zetten ook het buitenplan op pauze. Jeugdactiviteiten kunnen wel doorgaan, in beperkte groep van tien. Na de paasvakantie willen we nog steeds de scholen volledig openen. De opdracht is om de volgende maand de contacten zo hard te beperken opdat de scholen op 19 april open kunnen.’

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A) voegt daaraan toe: ‘We moeten krachtig optreden de komende dagen, en nu bijzonder voorzichtig zijn met z’n allen. De regeringen zullen snel en krachtig moeten optreden, dit is ongetwijfeld niet onze laatste rendez-vous.’

Naar de tekentafel

‘Tegelijk mogen we de ogen niet sluiten voor de besmettingen in de scholen en op de werkplek. Het Overlegcomité zal daarom de ministers van onderwijs naar de tekentafel sturen. Maandag moeten ze met een plan komen om het aantal besmettingen zo snel mogelijk te doen dalen. We vragen om maatregelen uit te werken, die meteen moeten ingaan, en niet pas na de vakantie.’

‘De verplichting op telewerk moet ook gerespecteerd worden’, maakt De Croo duidelijk, een boodschap voor de werkgevers: ‘Waar telewerken niet mogelijk is, zal een doorgedreven vorm van testing plaatsvinden.’

Wat weten we nog?

Van de versoepelingen in april, ‘het buitenplan’, is dus geen sprake. De opening van de pretparken komt er niet, en ook het heropstarten van culturele evenementen buiten, met maximaal 50 personen, wordt uitgesteld. Ook voor erediensten blijft het aantal aanwezigen op 15, de verhoging naar 50 blijft voorlopig uit.

Het Overlegcomité heeft ook beslist dat het treinverkeer wordt beperkt in de paasvakantie en in de weekends. Reizigers mogen enkel nog plaatsnemen op de zitjes aan het raam, al geldt er een uitzondering voor kinderen onder de twaalf jaar.

Het Overlegcomité komt volgende week vrijdag al opnieuw samen, klaar om verder op de rem te staan als dat nodig is.