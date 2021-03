Zelfs in coronatijden blijft Finland het gelukkigste land ter wereld

Volgens het World Happiness Report van de Verenigde Naties klimt België drie plaatsen en staat zeventiende in de ranking van gelukkigste landen ter wereld. Nederland behoudt zijn vierde plaats. Finland staat voor het vierde jaar op rij op één.

Volgens de onderzoekers scoort Finland zo hoog omdat er veel wederzijds vertrouwen heerst. Ze verwijzen ook naar premier Sanna Marin, want vrouwen aan het hoofd van een land hebben ‘de neiging om beleid te voeren met het algemeen welzijn als doelstelling’. Deze aanpak zou geholpen hebben om de coronapandemie te bestrijden.

Het World Happiness Report is gebaseerd op drie jaar onderzoek naar hoe gelukkig burgers zichzelf vinden. De onderzoekers baseren zich daarvoor op het bruto binnenlands product (bbp), gezonde levensjaren, vrijheid, en de waargenomen corruptie bij de overheid en in het bedrijfsleven. In het algemeen deed de coronapandemie het geluk in de wereld dalen, maar er bestaan verschillen tussen leeftijdsgroepen. Vooral jonge mensen gaven aan dat ze minder gelukkig zijn.

Podiumplaatsen

Op de tweede plaats in de ranking staat IJsland, in het rapport van 2020 stond het nog op vier. Denemarken is zijn tweede plaats kwijt en eindigt met brons. Dat betekent dat Zwitserland, nu op vier, van het podium valt. Nederland kegelt Noorwegen (8) van de vijfde stek die het in het vorige rapport bekleedde. België doet het drie plaatsen beter dan in het vorige World Happiness Report en gaat van twintig naar zeventien.

De grootste stijgers in de top twintig zijn Duitsland (van 17 naar 7) en Taiwan (van 25 naar 19), de grootste dalers zijn Canada (van 11 naar 15) en het Verenigd Koninkrijk (van 13 naar 18). Bij de grote landen staan de Verenigde Staten op de twintigste plaats, Rusland op de 77ste, China op de 85ste en India op de 140ste. Achteraan de lijst van 149 landen staan Rwanda, Zimbabwe en Afghanistan.

Lichtjes vertekend

De resultaten van 2020 laten evenwel een lichtjes vertekend beeld zien. Traditioneel bekijken de onderzoekers de gegevens van de jongste drie jaar. Door de coronapandemie hebben ze de data van het uitzonderlijke jaar 2020 alleen vergeleken met die uit het vorige verslag, dat over 2017-2018-2019 ging. Bovendien vielen Luxemburg (vorige keer op 10) en Costa Rica (vorige keer 15) uit de top twintig omdat ze hun gegevens niet op tijd instuurden.

De VN publiceren het rapport elk jaar rond de Werelddag voor Geluk op 20 maart.