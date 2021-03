Vlaanderen plant volgende week meer dan 150.000 coronaprikken te zetten

In de week van 22 maart worden in Vlaanderen 154.257 coronavaccins toegediend. Dat zijn er iets meer dan 20.000 meer dan de week voordien. In de week van 29 maart zou dat cijfer verder oplopen naar 191.421 prikjes. Dat werd vrijdag meegedeeld op de wekelijkse persconferentie van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Het leeuwendeel van de coronavaccins (86.895 vaccins) wordt volgende week gezet in de vaccinatiecentra, 37.530 prikjes zijn voorbehouden voor de ziekenhuizen, terwijl de collectieve zorginstellingen kunnen rekenen op 18.630 coronavaccins. Verder zijn er volgende week ook nog 10.998 vaccins voorzien voor de assistentiewoningen en worden er nog 204 prikjes toegediend in de woonzorgcentra.

De week nadien wordt het tempo verder opgevoerd en worden er 191.421 vaccins verdeeld over Vlaanderen. Meer dan drie vierde (165.945 vaccins) wordt gezet in de vaccinatiecentra. Daarnaast worden er nog 13.050 prikken gezet in de ziekenhuizen, 7.182 in de collectieve zorgvoorzieningen en 5.244 in de assistentiewoningen.

‘De vaccinatiecentra zullen hoe langer hoe meer de kern van de vaccinatiecampagne worden’, verklaarde Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). Dirk Dewolf, de topman van het Agentschap Zorg en Gezondheid, voegde eraan toe dat de cijfers de volgende weken stelselmatig verder opgedreven zullen worden tot op een piekhoogte van zowat een half miljoen doses per week in de maand mei. Dit natuurlijk enkel op voorwaarde dat de producenten hun leveringsschema daadwerkelijk nakomen.

Technisch probleem met uitnodigingssysteem

Door een technisch probleem met het uitnodigingssysteem van de vaccinatiecentra hebben zowat 2.700 zorgverleners uit de eerste lijn en een onbekend aantal 65-plussers geen tijdige uitnodiging gekregen voor hun prik, zo werd ook meegedeeld op de persconferentie.

Dewolf bevestigde daarmee verhalen dat een 83-jarige bijvoorbeeld al een prikje heeft gekregen, terwijl zijn 95-jarige buurvrouw nog geen uitnodiging in de bus heeft gekregen. ‘Dat scenario is inderdaad best mogelijk’, aldus Dewolf. Het zou gaan om een technisch probleem, waardoor het systeem gedacht had dat de uitnodigingen werden verstuurd, maar dat dus niet het geval was. ‘Er wordt het nodige gedaan om het probleem te remediëren’, verklaarde Dewolf. In de loop van volgende week zou het euvel verholpen moeten zijn, aldus de topman.