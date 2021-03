Noorse politie onderzoekt lockdownfeestje van premier

De Noorse premier Erna Solberg heeft haar zestigste verjaardag met haar familie gevierd in een skioord. Daarmee heeft ze de coronamaatregelen geschonden. De politie onderzoekt de zaak.

Dertien familieleden van Erna Solberg kwamen op 25 februari bijeen in een restaurant in Geilo, zo’n 150 kilometer ten noordwesten van de Noorse hoofdstad Oslo. Solberg was daarbij zelf niet aanwezig, want ze werd in het ziekenhuis opgenomen met problemen aan haar ogen. De dag daarop was ze er wel bij toen ze met veertien personen in een huurappartement sushi aten. In beide gevallen gaat het om een overtreding van de Noorse coronamaatregelen. Privépersonen mogen er met maximum tien samenkomen.

Nadat de Noorse media het nieuws donderdag hadden bekendgemaakt, sloeg Solberg mea culpa op haar Facebookpagina. ‘Het spijt me dat mijn familie en ik de coronamaatregelen hebben overtreden, dat had nooit mogen gebeuren. We hadden natuurlijk alle aanbevelingen moeten opvolgen, zoals ik jullie heb gevraagd te doen. Ik denk vooral aan hen die dingen hebben moeten afzeggen waarop ze zich hadden verheugd: een verjaardag met klasgenoten, een feest met vrienden of iets anders wat belangrijk is. Ik begrijp degenen die hier boos en teleurgesteld over worden. Ik heb een fout gemaakt en daarvoor wil ik zeggen dat het me spijt.’

Politieke gevolgen

‘Tegen de achtergrond van de informatie die via de pers naar boven is gekomen, samen met de verklaringen van de minister-president, heeft de politie besloten een onderzoek in te stellen in verband met een mogelijke overtreding van de coronamaatregelen’, verklaarde de politie vrijdag. De zaak wordt nu beoordeeld door het Openbaar Ministerie met het oog op een mogelijke juridische sanctie. De affaire kan ook gevolgen hebben voor Solbergs politieke carrière, nu het land zich opmaakt voor verkiezingen in september.

Op de sociale media riepen sommigen op dat Solberg zou aftreden. ‘Als de premier, met een heleboel adviseurs, de regels niet kan begrijpen, is het totaal onredelijk om van de gemiddelde persoon te verwachten dat hij dat wel kan’, schreef een Twittergebruiker.

Noorwegen telt bijna 5,5 miljoen inwoners. In het uitgestrekte Scandinavische land waren er sinds de uitbraak van de pandemie 83.000 besmettingen. Er stierven 650 Noren.