Politie-inspecteur Lerre, neergeschoten tijdens jacht op Salah Abdeslam

Op 22 maart 2016, vandaag exact vijf jaar geleden, werd ons land in het hart geraakt door de aanslagen in Zaventem en Brussel. Hoofdinspecteur Lerre was toen niet aan het werk bij de speciale eenheden. Hij was een week voordien neergeschoten door terroristen tijdens een inval in Vorst, in een huis waar ook Salah Abdeslam zich had verscholen. Samen met gerechtsjournalist Mark Eeckhaut vertelt hij zijn verhaal

Intussen zijn we vijf jaar verder en start weldra het grote proces tegen al wie bij die aanslagen betrokken was. Daders en medeplichtigen. Het brengt ons ook bij de vraag of we veilig zijn voor nieuwe aanslagen.

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SUGGESTIES?

podcast@standaard.be

CREDITS

Journalist Mark Eeckhaut| Presentatie Niels De Keukelaere| Redactie Marjan Justaert en Niels De Keukelaere| Eindredactie Marjan Justaert| Audioproductie Pieter Schrevens| Muziek Brecht Plasschaert | Chef Podcast Bart Dobbelaere | Extra geluidsfragmenten XYZ

JOURNALISTIEK OM NAAR TE LUISTEREN

Dat zijn de podcasts van De Standaard. Elke weekdag praat een journalist u bij over een actuele kwestie.