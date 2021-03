Wedstrijd tussen Waasland-Beveren en STVV uitgesteld wegens corona

Het duel tussen Waasland-Beveren en STVV van zaterdag wordt uitgesteld. Dat heeft de Pro League vrijdagmiddag beslist nadat Sint-Truiden een dag eerder uitstel had aangevraagd wegens acht coronabesmettingen binnen de ploeg.

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar STVV krijgt uiteindelijk dan toch wat het wil nadat het zwaar getroffen werd door een coronagolf. Donderdag, na de laatste coronatests van de Pro League, hadden de Kanaries uitstel aangevraagd van de wedstrijd tegen Waasland-Beveren nadat de club acht positieve coronatests kon voorleggen.

Nieuwe testronde

De beslissing van de Pro League liet lang op zich wachten. Sterker nog, vrijdagochtend werd er in allerijl een nieuwe testronde ingepland bij de positieve Kanaries. Op die manier wilde de Pro League zich juridisch volledig indekken, mocht de beslissing om niet te spelen betwist worden door Waasland-Beveren. De eerdere positieve testresultaten die STVV aan de Pro League kon voorleggen werden immers niet in het labo van Roeselare geanalyseerd zoals het protocol dat voorschrijft.

Het veranderde niets aan de uitslag van die tests: het aantal positieve gevallen in de Truiense spelerskern bleef op acht staan. Dat is ruim voldoende om zaterdag niet te moeten spelen. Dat oordeelde ook de kalendermanager van de Pro League, die de eindverantwoordelijkheid draagt in deze gevallen. Hij moet nu op zoek naar een nieuwe datum voor het inhaalduel.

Ook het duel tussen Beerschot en Charleroi werd donderdag al uitgesteld wegens een coronagolf bij Charleroi. De Zebra’s waren twee weken geleden de laatste tegenstander van STVV.