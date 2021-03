Politie onderzoekt mogelijk gewelddadige verkrachting door Armie Hammer

Na beschuldigingen van verkrachting en seksueel misbruik door Armie Hammer is de politie van Los Angeles een onderzoek gestart. De acteur uit Call me by your name ontkent.

Een 24-jarige vrouw met de voornaam Effie is donderdag uit de anonimiteit getreden op een persconferentie. De vrouw zegt dat de acteur haar verkrachtte in Los Angeles op 24 april 2017. De acteur zou haar hoofd herhaaldelijk tegen een muur hebben geslagen. ‘Hij werd steeds gewelddadiger, ik dacht dat hij me zou doden’, zei de 24-jarige vrouw in tranen. Volgens haar advocaat heeft ze de foto’s van haar verwondingen aan de politie overgemaakt.

‘Volledig in overeenstemming’

De advocaat van Hammer ontkent alle aantijgingen en zegt dat de vrouw een aandachtszoeker is. Hij zei ook dat alle interactie tussen de acteur en Effie ‘volledig in overeenstemming’ was. Volgens de raadsman geldt dat ook voor alle andere voormalige bedpartners van Hammer. Effie zou tussen 2016 en 2020 een buitenechtelijke affaire met de acteur hebben gehad. Hij was toen nog getrouwd.

De acteur ligt al een tijdje onder vuur nadat op sociale media berichten waren opgedoken over zijn vermeende seksuele voorkeuren zoals verkrachting en kannibalisme. Daarna volgden anonieme verwijten over misbruik via de Instagram-account House of Effie. Naar aanleiding van de beschuldigingen, die verspreid werden door roddelaccounts op Instagram, annuleerde Armie Hammer verschillende film- en tv-projecten.