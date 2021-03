Evy Poppe wint goud op WK snowboard voor junioren

Evy Poppe heeft vrijdag op het WK snowboard voor junioren in het Russische Krasnoyarsk goud veroverd in de discipline slopestyle.

Poppe (17) dankte haar zege aan haar tweede run, waarvoor ze 88,75 punten kreeg. Daarmee haalde ze het voor de Japanse Yura Murase (87,00 punten) en de Finse Telma Sarkipaju (85,00 punten).

Er stonden zeven deelneemsters aan de start in de finale. Poppe won vorig jaar ook al goud in de slopestyle op de Jeugd Olympische Spelen in Lausanne.

‘We hebben de beste Evy gezien en daarvoor waren we naar hier gekomen’, aldus trainer Maarten Avonds bij Sporza. ‘Op het ene WK voor de jeugd is het deelnemersveld sterker dan het andere WK. Maar als je kijkt naar de landen die erbij waren in de finale: Japan, Finland en Zwitserland, dat zijn toonaangevende landen. Als je daar als Belg tussen kunt staan, dan is dat fantastisch.’