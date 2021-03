Franse gezondheidsraad raadt AstraZeneca alleen voor 55-plussers aan

De Franse gezondheidsraad keurt de heropstart van de vaccinatie met AstraZeneca goed, maar raadt het alleen aan voor wie ouder is dan 55 jaar. Voorlopig legt België geen beperkingen op, maar de Belgische Hoge Gezondheidsraad zit vrijdagmiddag samen over de kwestie.

Aanleiding van de Franse beslissing is de dood van enkele vrouwen jonger dan 55 jaar aan een uiterst zeldzame vorm van trombose in combinatie met een tekort aan bloedplaatjes (stoffen die de bloedstolling bevorderen), kort nadat ze waren gevaccineerd. Een verband met de vaccinatie is niet bewezen, maar kan voorlopig ook niet uitgesloten worden, oordeelde het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) donderdag. Het EMA benadrukte ook dat het covid-19-vaccin van AstraZeneca veilig is en geen ‘gewone’ trombose veroorzaakt.

Frankrijk was een van de Europese landen die de vaccinaties met AstraZeneca stopzetten na meldingen van bloedklonters. België bleef wel gebruikmaken van AstraZeneca.

‘Na het onderzoek van het EMA vinden we dat vaccinatie met AstraZeneca onmiddellijk kan herbeginnen’, zegt de Franse regulator in een briefing. ‘Toch heeft het EMA een potentieel verhoogd risico bij mensen onder de 55 jaar opgemerkt. De Nationale Gezondheidsraad raadt aan om in deze fase alleen mensen ouder dan 55 met het vaccin in te enten.’

Vlak na de goedkeuring van het vaccin door het EMA in februari raadde Frankrijk samen met veel andere Europese landen net het omgekeerde aan: alleen AstraZeneca voor mensen jonger dan 65. Data voor de werkzaamheid bij 65-plussers waren toen onvoldoende beschikbaar.

Ondertussen hadden veel landen die aanbeveling al laten varen, nadat nieuwe data de werkzaamheid bij ouderen hadden bevestigd.

‘Vrije keuze is beperkt’

België bleef de voorbije weken vaccineren met AstraZeneca. De taskforce vaccinatie meldt dat het in ons land niet aan de orde is om het gebruik van AstraZeneca te beperken naar aanleiding van de gevallen met de uiterst zeldzame vorm van trombose. De Hoge Gezondheidsraad zit nu samen over het onderwerp.

De meeste vaccins gaan nu overigens sowieso al naar de oudere bevolking. ‘De vrije keuze is ook erg beperkt door de leveringen’, merkt Gudrun Briat op, woordvoerster voor de taskforce vaccinatie. België ontvangt vooral vaccins van Pfizer/BioNtech en AstraZeneca, veel keuzemogelijkheden zijn er niet. ‘Er is ook geen verband aangetoond op dit moment. Mocht er na verder onderzoek wel een verband duidelijk worden, dan is het niet uit te sluiten dat bepaalde groepen een ander vaccin zouden krijgen. Nu wordt elk geval goed bekeken. Door de aandacht in de pers zullen meer bijwerkingen gemeld worden, wat goed is.’

Zowel de Belgische vereniging voor mensen die een beroerte kregen (BSC) als de internationale trombosevereniging (ISTH) heeft patiënten opgeroepen om zich nog steeds te laten vaccineren.