Krakers Real Madrid-Liverpool en Bayern München-PSG in kwartfinales Champions League

De loting van de kwartfinales in de Champions League leverde vrijdag een duel op tussen Bayern München en Paris Saint-Germain. Dat is een heruitgave van de finale van vorig jaar, die Bayern in Lissabon met 1-0 won.

Met Real Madrid en Liverpool staan ook de finalisten van 2018 opnieuw tegenover elkaar. De Spaanse club van Eden Hazard en Thibaut Courtois won toen in Kiev met 3-1 van het team van Divock Origi.

Kevin De Bruyne ziet met Manchester City collega-Rode Duivels Thorgan Hazard, Axel Witsel en Thomas Meunier terug in een kwartfinale tegen Borussia Dortmund. In de vierde kwartfinale staan Porto en Chelsea tegenover elkaar.

In de halve finales neemt de winnaar van de partij tussen Bayern München en PSG het op tegen Manchester City of Dortmund, Real Madrid of Liverpool komt tegenover Porto of Chelsea te staan.

De heenwedstrijden van de kwartfinales worden dinsdag 6 en woensdag 7 april gespeeld, de terugwedstrijden volgen een week later. De halve finales staan voor 27 en 28 april en 4 en 5 mei op het programma. De finale vindt zaterdag 29 mei in het Atatürk Olympic Stadium in Istanboel plaats.

De kwartfinales:

Real Madrid - Liverpool

Porto - Chelsea

Bayern - PSG

Man City - Borussia Dortmund