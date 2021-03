Martinez haalt Mangala en Sambi Lonkonga bij Rode Duivels, ook Lukaku geselecteerd

Bondscoach Roberto Martinez heeft met Orel Mangala (Stuttgart) en Albert Sambi Lokonga (Anderlecht) twee debutanten opgenomen in zijn selectie met 33 namen voor de eerste drie wedstrijden van de Rode Duivels volgende week in de voorronde van het WK 2022.

Opvallend is ook de aanwezigheid van Romelu Lukaku. Belgiës topschutter aller tijden wordt door de gezondheidsautoriteit van Milaan mogelijk niet vrijgegeven nadat verschillende ploegmaats van de spits bij Inter positief testten op het coronavirus, maar toch haalt hij de selectie.

Martinez roept veel spelers op, maar dat is nodig liet hij verstaan. ‘We hebben een grote selectie nodig voor drie wedstrijden op zes dagen. We zitten in onzekere tijden door blessures en corona.’ Zo mogen spelers uit de Duitse Bundesliga – zoals Koen Casteels, Oral Mangala, Thorgan Hazard, Thomas Meunier en Dedryck Boyata – niet naar Tsjechië reizen vanwege de geldende coronaregels.

België speelt deze maand op de eerste drie speeldagen in groep E tegen Wales (24 maart in Leuven), Tsjechië (27 maart in Praag) en Wit-Rusland (30 maart in Leuven).

De 33 spelers die geselecteerd werden:

Doelmannen:

Thibaut Courtois (Real Madrid/Spa)

Simon Mignolet (Club Brugge),

Koen Casteels (Wolfsburg/Dui)

Thomas Kaminski (Blackburn Rovers/Eng)

Verdedigers:

Toby Alderweireld (Tottenham Hotspur/Eng),

Jason Denayer (Lyon/Fra)

Dedryck Boyata (Hertha BSC/Dui),

Leander Dendoncker (Wolverhampton/Eng)

Brandon Mechele (Club Brugge)

Thomas Vermaelen (Vissel Kobe/Jap)

Jan Vertonghen (Benfica/Por)

Middenvelders:

Timothy Castagne (Leicester City/Eng)

Nacer Chadli (Basaksehir/Tur)

Thomas Foket (Stade Reims/Fra)

Thorgan Hazard (Borussia Dortmund/Dui)

Thomas Meunier (Borussia Dortmund/Dui)

Alexis Saelemaekers (AC Milan/Ita)

Kevin De Bruyne (Manchester City/Eng)

Dennis Praet (Leicester City/Eng)

Youri Tielemans (Leicester City/Eng)

Hans Vanaken (Club Brugge)

Orel Mangala (Stuttgart/Dui)

Albert Sambi Lokonga (Anderlecht)

Aanvallers:

Yannick Carrasco (Atletico Madrid/Spa),

Charles De Ketelaere (Club Brugge),

Jérémy Doku (Stade Rennais/Fra),

Dries Mertens (Napoli/Ita),

Leandro Trossard (Brighton/Eng),

Yari Verschaeren (Anderlecht),

Michy Batshuayi (Crystal Palace/Eng),

Christian Benteke (Crystal Palace/Eng)

Romelu Lukaku (Inter Milaan/Ita)

Adnan Januzaj (Real Sociedad/Spa)