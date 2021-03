Wilmès verdedigt coronabeleid: ‘Niemand kon brute omvang van gebeurtenissen voorspellen’

‘Niemand kon de ongekende en brute omvang van de gebeurtenissen voorspellen.’ Dat heeft voormalig premier Sophie Wilmès gezegd in de coronacommissie van de Kamer.

Wilmès, nu minister van Buitenlandse Zaken, schetste het begin van de crisis eind december 2019 en begin 2020. ‘Eerdere cijfers verzameld in China waren eerder geruststellend. Naarmate we meer gegevens binnenkregen, werden de zaken duidelijker, maar toch. De eerste weken was er heel wat onzekerheid, bijvoorbeeld over transmissie. Wat vandaag een evidentie is, was dat toen niet. Het was een evolutief proces, bij nieuwe kennis werd een nieuwe stap gezet.’

Niemand besefte volgens haar toen wat de omvang en duur van de crisis zou zijn. ‘Dat was wereldwijd het geval. Iedereen moest schakelen van een crisis die veraf leek te zijn naar iets wat vlakbij is. Vanaf medio maart werd dat tastbaar, door de situatie in Italië. Europa reageerde bijna overal op hetzelfde moment. De context was echter in geen enkel land hetzelfde.’

De ex-premier zegt dat de crisis ook vandaag nog blijft verrassen. ‘Fouten in een dergelijke crisis zijn er geweest en zijn er nog altijd.’

En ook: ‘Moeten we beter voorbereid zijn? Ja, zeker en vast.’

Wilmès verwees naar de huidige verdeling van de bevoegdheden op het vlak van gezondheid. Die is volgens haar niet adequaat om een dergelijke crisis te beheersen. ‘De bevoegdheidsverdeling moet eenvoudiger. We moeten het staatsapparaat moderniseren. Er zijn te veel actoren die ons werk vertragen. We kunnen de bevoegdheidsverdeling niet midden in een crisis veranderen. (...) Natuurlijk weet ik hoe gevoelig het ligt. Ik wil onze discussie hier niet complexer maken, maar dit moet op de tafel van de staatshervorming liggen.’