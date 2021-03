Het aantal ziekenhuisopnames kan snel de alarmerende grens overstijgen, waarschuwde Steven Van Gucht op de persconferentie van het Crisiscentrum. De viroloog had ook goed nieuws: het aantal gezondheidswerkers met antistoffen is exponentieel gestegen door de vaccinaties. Volg hierboven live.

Het aantal ziekenhuisopnames wegens het coronavirus is op een week tijd met 27 procent toegenomen. Ook het aantal nieuwe besmettingen stijgt nog steeds.

‘Het is nog steeds mogelijk om van een golf een golfje te maken’, benadrukte viroloog Steven Van Gucht. ‘Met een goede opvolging van de basismaatregelen kunnen we het grootste verschil maken.’

‘De besmettingen bij kinderen zijn sterk gestegen, laat de grootouders dus niet op hen passen’, waarschuwde Van Gucht. ‘Zeker omdat de meerderheid van grootouders nog geen volledig vaccinatieschema hebben gekregen.’

De viroloog waarschuwde ook voor de snelle stijging van de ziekenhuisopnames, nu al drie dagen meer dan 200 per dag. ‘Aan dit tempo bereiken we op 10 april 1.000 patiënten op intensieve zorg. Dat is de grens die we moeten vermijden.’

Geen nieuwe cijfers meer op zondag

Van Gucht maakte ook resultaten bekend van onderzoek bij gezondheidswerkers: ‘In periode tussen april en eind september 2020, periode tussen eerste en tweede golf, bleef het aantal gezondheidswerkers dat antistoffen had aangemaakt vrij stabiel rond 19 procent. Eind januari, na de tweede golf, was dit al 28 procent. Na de start van de vaccinaties steeg het aantal gezondheidswerkers met antistoffen eind februari al exponentieel tot meer dan 60 procent.’

De ziekenhuizen moeten vanaf nu geen resultaten meer doorgeven van zaterdag op zondag, liet de viroloog nog weten. Dit om de ziekenhuizen te ontlasten, nu ze moeten opschalen naar niveau 1B. Daardoor zal Sciensano zondag geen nieuwe coronacijfers publiceren.