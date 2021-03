Turkse politie pakt topfunctionarissen Koerdische partij HDP op

De Turkse politie heeft drie topfunctionarissen van de Koerdische partij HDP gearresteerd, melden staatsmedia vrijdag. In totaal werden tien mensen opgepakt in een operatie gericht tegen Koerdische militanten. Waarvan ze concreet worden beschuldigd, is nog niet bekend.

In vier verschillende districten vonden invallen plaats, nadat voor vijftien mensen een arrestatiebevel was uitgevaardigd. Onder de gearresteerde Koerden zijn twee topfunctionarissen van de lokale HDP in de stadsdelen Kagithane en Besiktas van Istanboel.

De Turkse hoofdaanklager heeft woensdag een zaak aangespannen bij het grondwettelijk hof van het land om de linkse HDP te laten verbieden. De zaak is de culminatie van een jarenlange campagne van repressie tegen de partij door de regering-Erdogan. Turkije kent een lange geschiedenis van verboden op politieke partijen die als een bedreiging worden gezien. In het verleden werden al andere Koerdische partijen verboden. De HDP is op dit moment de twee na grootste partij in het Turkse parlement.

‘Marionet van terreurgroep PKK’

De HDP kwam recentelijk al onder grotere druk te staan toen ook de nationalistische bondgenoten van president Recep Tayyip Erdogan zich aansloten bij de roep om een verbod op de Koerdische partij. Erdogans AK-partij en zijn bondgenoten menen dat de HDP banden heeft met de Koerdische terreurgroep PKK. De HDP ontkent dat.

In februari werden na de dood van dertien ontvoerde landgenoten in Noord-Irak nog meer dan 700 mensen gearresteerd die banden zouden hebben met de PKK. Onder hen bevonden zich ook provinciale en districtleiders van de HDP. Erdogans communicatiedirecteur Fahrettin Altun schreef toen op Twitter: ‘De HDP is een politieke marionet die handelt op bevel van de PKK. We hebben dit feit vandaag opnieuw gezien.’

De Verenigde Staten, een belangrijke bondgenoot van Turkije, en Europa hebben kritisch gereageerd op de rechtszaak tegen de HDP.