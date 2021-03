Vandaag nieuwe wereldwijde klimaatstaking, ook actie in ons land

In meer dan 50 landen vindt vrijdag een nieuwe klimaatactie plaats onder het motto #NoMoreEmptyPromises. In ons land organiseert Youth for Climate een opkomst in Brussel, al wordt die vanwege de coronamaatregelen beperkt tot 100 deelnemers.

‘We hebben nog altijd geen politieke actie ondervonden richting een leefbare wereld’, aldus Anuna De Wever, een van de boegbeelden van de klimaatorganisatie.

De demonstratie van vrijdag wordt de zevende wereldwijde klimaatstaking georganiseerd door Fridays for Future. Sinds de oprichting in 2018 roept de beweging regeringen op om maatregelen te nemen tegen de opwarming van de aarde. Fridays for Future ontstond na acties van verschillende scholieren, de zogenaamde ‘klimaatspijbelaars’, die wekelijks op straat kwamen voor het klimaat.

In meer dan 50 landen zijn er acties gepland, ook in ons land. Youth for Climate trekt in de namiddag tussen 13 en 15 uur door de Wetstraat in Brussel. De organisatie wil de urgentie van het klimaatprobleem aankaarten met een positieve boodschap: ‘Another World is Possible.’ ‘We hebben nog altijd geen politieke actie ondervonden richting een leefbare wereld’, vertelt Anuna De Wever. ‘We slaan nogmaals de handen in elkaar en eisen zekerheid voor een duurzame en inclusieve toekomst voor iedereen.’

Vanwege de coronacrisis vinden de acties wereldwijd wel in aangepaste vorm plaats, met minder deelnemers. Ook in België wordt het totale aantal deelnemers beperkt tot 100. Alle beschikbare plaatsen zijn intussen al ingenomen, aldus De Wever, maar de actie is wel online te volgen. Youth for Climate roept deelnemers met aandrang op om de coronamaatregelen strikt toe te passen en bij eventuele symptomen thuis te blijven.