Staatsgreep Myanmar: inwoners ontvluchten grootste stad Myanmar na geweld

Steeds meer inwoners ontvluchten de economische hoofdstad Yangon vanwege het aanhoudende geweld daar. Lokale media berichten dat mensen vertrekken naar het platteland. Buurland Thailand zegt al voorbereidingen te treffen voor de komst van vluchtelingen. Intussen roept Indonesië openlijk op tot een einde van het geweld.

Sinds de militaire staatsgreep van 1 februari, waarbij Aung San Suu Kyi ten val werd gebracht, zijn in het hele land meer dan 230 burgers gedood. De tol zou nog sterk kunnen oplopen, aangezien honderden mensen die de afgelopen weken zijn gearresteerd, in het geheim vast worden gehouden en worden vermist.

Dat leidde tot een exodus in Yangon, een stad met zo’n 5 miljoen inwoners. Dat leidde vrijdag tot files op een van de belangrijkste hoofdroutes in de economische hoofdstad. Inwoners zeggen zich niet meer veilig te voelen na het aanhoudende geweld van de autoriteiten tegen burgers die zich verzetten tegen de staatsgreep.

Op sociale media moedigden veel mensen anderen aan om te vertrekken omdat ‘de situatie in de stad beangstigend is’, maar sommigen smeekten hen om te blijven ‘uit ‘solidariteit’.

Aan de andere kant van de grens bereiden de Thaise autoriteiten zich voor op een toevloed van vluchtelingen. ‘We kunnen 30.000 tot 50.000 mensen opvangen’, stelt de gouverneur van de provincie Tak, Pongrat Piromrat.

Uitzonderlijke oproep van Indonesië

Indonesië heeft intussen opgeroepen om het geweld in Myanmar te beëindigen en de democratie te herstellen. Een uitzonderlijke oproep aangezien de tien leden van het Asean (Association of Southeast Asian Nations) gewoonlijk geen commentaar geven op elkaars interne aangelegenheden. De crisis waarin Myanmar zich nu bevindt, blijkt voor Indonesië te ernstig om erover te zwijgen.

‘De veiligheid en het welzijn van de mensen moeten de hoogste prioriteit hebben. Indonesië dringt ook aan op dialoog zodat er onmiddellijk een verzoening plaatsvindt om de democratie, de vrede en de stabiliteit te herstellen’, aldus de Indonesische president Joko Widodo in een toespraak.

Het land is ook de voortrekker van de Aziatische landen die een oplossing zoeken voor de situatie in Myanmar. Een regionale meeting op 3 maart kon die echter nog niet voortbrengen.

Ook de top van het Indonesische leger heeft zijn ongerustheid overgemaakt aan het Myanmarese leger. Dat gebeurde tijdens een meeting waaraan de Myanmarese coupleider generaal Min Aung Hlaing deelnam. Het ging om zijn eerste internationale meeting sinds de machtsovername. Dat deelde het Indonesische leger zelf mee op zijn website. Het leger in Indonesië heeft zelf jaren de macht gehad in het land, maar trok zich later volledig terug uit de politiek.