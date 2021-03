Versoepelingen ‘on hold’ en wat met Plan B? Dit ligt op tafel bij het Overlegcomité

Het aantal ziekenhuisopnames door het coronavirus is op een week tijd met 27 procent toegenomen, en ook het aantal nieuwe besmettingen stijgt nog steeds. Om 15 uur deze namiddag komt het Overlegcomité digitaal bijeen om een antwoord te bieden op die snel stijgende coronacijfers.

Waar na de vorige bijeenkomst nog versoepelingen in het vooruitzicht werden gesteld, zal nu vooral gekeken worden om die uit te stellen. Daarbij zouden vooral de versoepelingen geviseerd werden die zouden ingaan op 1 april.

Het gaat dan onder andere om de georganiseerde activiteiten en kampen met maximum 25 deelnemers onder de 19 jaar. Ook de opening van de pretparken en de organisatie van culturele evenementen en erediensten met vijftig personen werden bij het vorige Overlegcomité in het vooruitzicht gesteld.

Vervroegde avondklok?

De experten van de Gems wijzen ook naar het Plan B om de opverende curve te lijf te gaan. Dat plan werd door de experten midden januari uitgewerkt om de stijgende cijfers aan te pakken. Volgende maatregelen werden toen voorgesteld:

• Invoering van een vroegere avondklok. In Vlaanderen en Wallonië geldt die nu al tussen 24 uur en 5 uur, in Brussel van 22 uur tot 6 uur. Vlaanderen en Wallonië zouden Brussel kunnen volgen, of de avondklok zou zelfs vervroegd kunnen worden tot 22 uur.

• Sluiten van niet-essentiële winkels op plaatsen waar veel mensen samenkomen, zoals in shoppingcentra of drukke winkelstraten.

• Het opnieuw inperken van de buitenschoolse activiteiten voor kinderen

• Paasvakantie verlengen met een week afstandsonderwijs

• Mondmaskerplicht vanaf 10 jaar. Die is in Vlaanderen al ingevoerd op school, maar zou kunnen uitgebreid worden buiten school.

• Aangepaste test- en tracingstrategie voor kinderen