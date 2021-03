Koning Albert en koningin Paola zijn gevaccineerd (en ook Marc Coucke)

Koning Albert (86) en koningin Paola (83) kregen gisteren hun eerste coronaprik. Op Twitter liet Marc Coucke weten dat hij gevaccineerd is.

Koning Albert en koningin Paola lieten zich gisterennamiddag in het vaccinatiecentrum op de Heizel in Brussel vaccineren. Dat is niet ver van hun kasteel Belvédère. Na de gebruikelijke observatieperiode verlieten ze het vaccinatiecentrum.

Gisteren liet ondernemer Marc Coucke weten dat hij is gevaccineerd met AstraZeneca. ‘Ikzelf kreeg de invitatiebrief om vandaag te gaan’, schreef Coucke op Twitter. ‘Met vertrouwen gevaccineerd (AstraZeneca). Hopelijk iedereen zo snel mogelijk, zodat het normale leven herpakt. Het is een wedren tussen het virus en de vaccinaties, om ter rapst.’

Dat deed hij als reactie op het nieuws dat het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) groen licht heeft gegeven aan het AstraZeneca-vaccin, nadat er alarmerende meldingen waren binnengelopen over de vorming van bloedstolsels (trombose) bij gevaccineerden. Volgens het EMA is het ­vaccin hiervan niet de oorzaak. Het aantal tromboses ligt onder gevaccineerden zelfs lager dan statistisch kan worden verwacht.

Op Twitter vroegen sommigen zich af hoe het kon dat de 56-jarige eigenaar van voetbalclub RSC Anderlecht al gevaccineerd is, terwijl hun bejaarde ouders of risicopatiënten nog niet uitgenodigd zijn. Volgens Coucke, die na zijn opleiding farmacie decennialang actief was in de farmaceutische sector, werd hij gewoon opgeroepen ‘omdat de computer nu apothekers uitnodigt’, en had hij zijn prik ‘met plezier aan een risicopatiënt doorgegeven, maar dit kan in ons systeem niet’. ‘Ik wil gewoon iedereen motiveren om, na invitatie, asap te gaan.’