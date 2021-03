Een droge dag en een koude nacht op komst

Vrijdag wordt een droge dag met wisselende bewolking. Vannacht wordt het wel flink koud, met minima tot -4 graden in het centrum van het land Dat meldt het KMI.

De weersverwachting voor vrijdag. Foto: KMI

Vrijdagochtend zijn er in het noorden van het land brede opklaringen, maar in het zuiden zijn er eerst nog wolken met zeer tijdelijk nog kans op wat lichte neerslag. In de loop van de dag wordt het overal wisselend bewolkt en droog. De maxima liggen tussen 1 à 2 graden in de Ardennen en lokaal 8 graden in Vlaanderen.

Tijdens de avond en nacht wordt het meestal helder tot licht bewolkt. Het is flink koud, met minima van -3 à -4 graden in het centrum tot +1 of +2 graden aan zee. In de Hoge Venen kan het kwik dalen tot -10 graden. Er is kans op nevel of lokaal een aanvriezende mistbank.

Zaterdagochtend vriest het overal. Eerst is het zonnig, maar in de loop van de dag wordt het vanaf het noorden geleidelijk zwaarbewolkt, al blijft het wel overwegend droog. De maxima liggen tussen 0 graden in de Hoge Venen en lokaal 8 graden in het westen.

Zondag is het overwegend zwaarbewolkt, met af en toe wat lichte regen of motregen. In de loop van de namiddag verschijnen er mogelijk opklaringen vanaf het noorden. De maxima liggen tussen 4 à 5 graden in Hoog-België en 8 of 9 graden in Vlaanderen.

Maandag blijft het droog, maar mogelijk is het overwegend grijs met veel lage wolken en maar enkele plaatselijke opklaringen. De maxima liggen tussen 4 en 9 graden.

Dinsdag blijft het overwegend droog, met maxima die schommelen tussen 5 en 10 graden.