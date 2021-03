Onderzoekscommissie besluit dat Schotse premier Nicola Sturgeon het parlement heeft misleid

Een parlementaire commissie vindt dat de Schotse eerste minister Nicola Sturgeon het parlement heeft ‘misleid’ bij het onderzoek naar seksueel geweld door haar voorganger Alex Salmond. Dat melden verschillende Britse media donderdag.

Een onderzoekcommissie in het Schotse parlement heeft de voorbije weken bekeken op welke manier de regionale regering is omgegaan met de beschuldigingen aan het adres van gewezen Schotse premier Alex Salmond. De vroegere leider van de pro-onafhankelijkheidspartij SNP (Scottish National Party) werd beschuldigd van seksueel geweld, maar is vorig jaar door een rechtbank vrijgesproken.

Het rapport van de commissie verschijnt dinsdag, maar Britse media melden nu al dat de leden met vijf stemmen tegen vier hebben geconcludeerd dat Sturgeon geprobeerd heeft hen te misleiden. Er zouden tegenstrijdigheden in haar verklaringen zijn opgedoken.

De druk op Sturgeon om af te treden, dreigt door die conclusie nog verder toe te nemen. Op 6 mei vinden regionale verkiezingen plaats in Schotland. SNP wil die verkiezingen gebruiken als springplank naar een nieuw referendum over Schotse onafhankelijkheid.

‘Zeer partijdig lek’

De zaak draait eigenlijk om een mogelijke ‘vadermoord’ binnen de SNP. Salmond, die twintig jaar lang aan het hoofd stond van de partij, beweert dat hij het slachtoffer is geworden van een kwaadwillig plan van aanhangers van Nicola Sturgeon, die beschouwd werd als zijn politieke erfgename. Op 3 maart had Sturgeon voor de commissie ontkend dat ze Salmond ‘te grazen wilde nemen’. Ze noemde de beschuldiging van een samenzwering ‘absurd’.

In een reactie aan Sky News zegt Sturgeon donderdag dat ze bij die verklaringen blijft. ‘Het was duidelijk dat de oppositieleden in deze commissie hun conclusies al hadden getrokken nog voordat ik ook maar één woord had gesproken’, zo zegt ze ook. ‘Dit zeer partijdige lek, nog voordat het rapport werd afgerond, is niet zo verrassend.’