Een nieuwe aflevering van ‘Thuis’

Gerrie krijgt ­levenslang

Joren is ondertussen begonnen met een nieuw leven in de gevangenis en probeert zich aan te passen. Hij is ondertussen bevriend geraakt met een gevangene die Waldek en Adil naar de keel vliegt. Die ziet hun transport als zijn kans om zich te wreken. Gerrie wordt als schuldige aangewezen en krijgt een levenslange straf. Hij gaat bij zijn advocaat in beroep en ook Dean doet een poging om hem te bevrijden.

De Frens loopt leeg

De Frens loopt leeg doordat Paulien en Angèle ieder hun eigen weg gaan en Tamara en Kaat naar hun oude werkgevers gaan. Bob kan opnieuw een groot verlies voor de Frens voorkomen, maar dit keer komt het door een andere kant. Simonne is zwanger van Tim en vreest dat Sam het haar zal verwijten als het niet van hem is. Sam ontdekt echter haar zwangerschap en is verdrietig omdat hij niet de vader kan zijn die ze nodig heeft in deze tijd. De twee zijn het er echter wel over eens dat Simonne zelf moet beslissen of ze de baby wel of niet wil houden.

Thilly krijgt een nieuwe start

De Frens loopt leeg doordat Paulien en Angèle ieder hun eigen weg gaan en Tamara en Kaat naar hun oude werkgevers gaan. Bob kan opnieuw een groot verlies voor de Frens voorkomen, maar dit keer komt het door een andere kant. Simonne is zwanger van Tim en vreest dat Sam het haar zal verwijten als het niet van hem is. Sam ontdekt echter haar zwangerschap en is verdrietig omdat hij niet de vader kan zijn die ze nodig heeft in deze tijd. De twee zijn het er echter wel over eens dat Simonne zelf moet beslissen of ze de baby wel of niet wil houden.

Thilly is terug verhuisd naar het buitenland en staat weer aan de top van de lijstjes op de grote dancefeesten. Ze heeft voorlopig een nieuwe vriend en een nieuwe plannetje om haar leven weer op de rit te krijgen. Ze wil haar carrière opbouwen tot topniveau. Waldek is zwaar teleurgesteld, want hij heeft haar niet meer terug gezien sinds ze wegging.

Bob versus Helmut

Bob heeft het moeilijk met Helmut, die de groep de laatste tijd de bloemetjes heeft gezet. Helmut pikt Bob’s werkgebied steeds meer in en besluit zelfs de voorbereidingen te doen voor oud & nieuw. Na een gesprek met Bob vertrekt Helmut, maar heeft hij niet door dat Lowie zijn auto heeft gestolen. Bob moet zijn auto op zijn minst één dag inleveren en ziet het verder gaan met de Frens somber in. De nieuwe chauffeur die hij aan moet stellen, blijkt na een dure vergissing van Helmut te zijn, waardoor Bob met zijn kop tegen de muur komt te staan op de vuurwerksite. Helmut heeft zich inmiddels zonder zijn eigen auto opgesloten in zijn huis en raakt nog eens doordrongen van zijn onvermogen.

Het punt

Na een zevental bijna-relletjes in de Frens, is er een werkelijke rel tussen Rosa en Kobe, die niet eens een reden heeft. De eerste de beste klant van het nieuwe jaar wordt als tussenpersoon gebruikt om de rel te verzachten, maar dit heeft niks uit te halen. De rel komt uiteindelijk aan het rollen op een groot feest in het stadion. De andere klanten doen afstand van hun partijtje en gaan strijd leveren met de andere feestvierders. De politie arresteert alle partijtjes en zorgt dat het feest daadwerkelijk gestopt wordt.

We hebben GPT-3 enkele ­samenvattingen aangeboden van afleveringen uit seizoen 24 van ‘Thuis’, afkomstig van de fansite Nergensbeterdanthuis.fandom.com. Op basis daarvan heeft GPT-3 samenvattingen geschreven van enkele fictieve afleveringen. Dat gebeurde in het Nederlands. GPT-3 is vooral sterk in het genereren van Engelstalige teksten. De database waar GPT-3 mee is getraind, bestaat immers voor 92% uit Engelse teksten, slechts 0,35% is Nederlands. GPT-3 gaat dan ook vrij vaak de mist in, grammaticaal en inhoudelijk.