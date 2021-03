Frankrijk verlaat avondklok en zet 16 departementen in beperkte lockdown

De Franse premier Jean Castex kondigde aan dat vanaf zaterdag over het hele land de avondklok pas om 19 uur ingaat in plaats van om 18 uur. In zestien Franse departementen, waar de epidemie het ergste is, gelden vanaf vrijdag strenge maatregelen, maar geen volledige lockdown.

In de zestien zwaarst getroffen departementen - die zich voornamelijk in Hauts-de-France, Île de France (met Parijs) en Alpes-Maritimes bevinden - mogen bewoners tot maximum 10 km van hun huis naar buiten om te wandelen of sporten, zonder tijdslimiet. Behalve omwille van professionele redenen mogen de inwoners van de zestien departementen zich niet naar een andere regio verplaatsen.

Daarnaast moeten alle niet-essentiële winkels sluiten ‘om de contacten binnenshuis in te perken’. Muziek- en boekenwinkels vervullen een belangrijke behoefte en worden bijgevolg wel als essentieel gezien. De scholen blijven open. Deze maatregelen gaan vrijdag om middernacht in en duren minstens vier weken.

Naar aanleiding van het zomeruur gaat de avondklok in heel Frankrijk een uurtje later in vanaf zaterdag, om 19 uur in plaats van om 18 uur. Castex drukt de Fransen op het hart dat de maatregelen ‘absoluut noodzakelijk en evenwichtig’ zijn. Hij noemt de Britse variant - verantwoordelijk voor drie kwart van de besmettingen - de oorzaak van de derde golf die Frankrijk overspoelt.

Omdat die besmettelijker is, mikt de Franse regering vooral op het beperken van contacten. De premier waarschuwt in dat licht nog voor besmettingen op de werkvloer. Volgens een studie van het Pasteur-instituut zijn die goed voor bijna dertig procent van alle besmettingen. Hij roept dan ook op om de nationale doelstelling van vier dagen thuiswerk per week te respecteren.

Frankrijk herneemt vrijdag de vaccinaties met het AstraZeneca-vaccin. Castex laat zich morgennamiddag inenten met het vaccin om zijn vertrouwen erin te tonen.