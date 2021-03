Louis XIV wordt Louis 14 in Parijs museum

Het Louvre, het meest beroemde museum van Parijs, duidt niet langer de eeuwen aan met Romeinse cijfers. Het museum voor Franse geschiedenis Carnavalet gaat nog een stapje verder en laat alle Romeinse cijfers vallen. Zo ruilt Louis z’n ‘XIV’ in voor het cachetloze ‘14’.

Lodewijk 14. Het lijkt wel een adres. Veel cultuurliefhebbers knarsten met hun tanden toen bekend werd dat enkele Parijse musea Romeinse cijfers weren in hun exposities. De bedoeling is nochtans nobel. De musea willen met het beperken of zelfs afschaffen van de Romeinse cijfers in hun toelichtingen tegemoetkomen aan toeristen en kleine kinderen die moeite hebben om ze te ontcijferen.

‘We zijn absoluut niet tegen de Romeinse notering, maar ze kunnen een vlot begrip van onze teksten moeilijk maken’, stelt Noémie Giard, verantwoordelijke publiekswerking van het Carnavalet, in de Franse krant Le Figaro. ‘We constateren dat onze bezoekers amper naar de bordjes keken.’ Tegenstanders werpen dan weer op dat hoe meer de Romeinse nummers uit de musea en openbare ruimte verdwijnen, hoe minder mensen ze zullen leren kennen.

De verdwijning van de Romeinse cijfers in het Carnavalet is maar een klein onderdeel van het vernieuwingsproject dat in totaal vier jaar heeft geduurd. Voor navolging in België hoeven liefhebbers van de cijferletters nog niet te vrezen. ‘Dat zou behoorlijk wat werk vragen’, klonk het antwoord van de Brusselse musea voor Schone Kunsten aan de Franstalige zender RTBF.