Arsenal stoot ondanks nederlaag door naar kwartfinale Europa League, Zagreb dwingt Tottenham tot verlengingen

Geen verrassingen in de achtste finales van de Europa League. Voorlopig althans, want Tottenham werkt verlengingen af tegen Dinamo Zagreb. Daar staat het 2-2 als we heen- en terugwedstrijd samentellen. Arsenal, Granada en AS Roma verzilverden wel al allemaal hun goede uitgangspositie van de heenwedstrijd en stoten door naar de kwartfinales van de Europa League.

AS Roma op spaarmodus door naar kwartfinale

AS Roma trok met een geruststellende 3-0-voorsprong naar Shakhtar Donetsk. De Italianen waren dus al zo goed als zeker van een plaats in de kwartfinales en dat was er ook aan te zien in de eerste helft. Geen van beide ploegen had echt een grote drang naar voor. Shakhtar leek nooit echt te geloven in een stunt en kwam in het begin van de tweede helft zelfs opnieuw op achterstand.

Mayoral zorgde ervoor dat de Oekraïners plots vier doelpunten in het krijt stonden. Een onmogelijke opdracht dus voor Shakthar dat via Moraes wel nog op gelijke hoogte kwam. Maar Mayoral toonde dat het klasseverschil tussen beide teams gewoon te groot was en legde in de 72ste minuut de 1-2-eindstand vast. Samengeteld legde Roma Shakhtar dus met 1-5 over de knie.

Arsenal ondanks nederlaag naar volgende ronde

Vorig jaar werd Arsenal in de Europa League nog uitgeschakeld door Olympiakos. The Gunners wilden een nieuwe blamage tegen de Grieken absoluut vermijden. Donderdagavond verloor Arsenal wel tegen Olympiakos (0-1), maar dankzij de 1-3 overwinning in de heenwedstrijd stoot Arsenal toch door naar de volgende ronde.

Olympiakos begon vol goede moed aan de terugwedstrijd en kreeg na 20 minuten al een enorme mogelijkheid om voor wat onverhoopte spanning te zorgen. Doelman Jose Sa verstuurde een lange bal richting El-Arabi, maar de Marokkaan schoot te centraal waardoor Leno nog kon redden. Niet veel later kreeg ook Arsenal een enorme mogelijkheid om op voorsprong te klimmen: Aubameyang kwam in een ideale schietpositie, maar hij puntte de bal over de kooi van Jose Sa.

De tweede helft begon opnieuw hoopgevend voor Olympiakos wanneer El-Arabi de 0-1 tegen de touwen mikte. De Grieken gingen vol op zoek naar een tweede treffer om de terugwedstrijd helemaal open te breken, maar het ontbrak hen aan precisie in de zone van de waarheid. Ook Arsenal morste met de kansen. In het slot kon Aubameyang twee unieke mogelijkheden niet benutten.

Vijf minuten voor tijd liep Ousseynou Ba nog tegen zijn tweede gele kaart aan, waardoor de laatste hoop werd weggenomen. Olympiakos wint zo wel in Arsenal, maar de twee late tegentreffers van vorige week zijn fataal.

Ook debutant Granada naar volgende ronde

Granada maakt dit seizoen zijn debuut in de Europa League en het verzekerde zich donderdagavond zowaar van een plek in de kwartfinales. De heenwedstrijd tegen Molde werd vorige week nog met 2-0 gewonnen, waardoor een 2-1-nederlaag in de terugwedstrijd volstond voor de kwalificatie.

Molde speelde nochtans niet slecht, en kwam op het half uur op voorsprong na een lachwekkende owngoal van Vallejo. De verdediger wilde de bal wegwerken, maar via zijn knie dwarrelde de bal in eigen doel. Granada kreeg het moeilijk na de tegentreffer, en creëerde zelf amper kansen. Enkel via Kenedy kwamen de Spanjaarden in de buurt van het Noorse doel, maar grote kansen kwamen er niet.

In de tweede helft ging Molde nadrukkelijker op zoek naar een tweede doelpunt. In de 66ste minuut had Fofana na een knappe rush de 2-0 aan de voet, maar Rui Silva pakte uit met een uitstekende redding. Molde zou zich die misser later nog beklagen, want enkele minuten later kopte de onvermijdelijke Roberto Soldado Granada op gelijke hoogte. In het slot scoorde Hestad nog wel de 2-1, maar het schip was al verdronken.