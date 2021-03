Rabobank.be vertrekt met stille trom uit België

De Nederlandse bankgroep Rabobank stopt in ons land met de activiteiten van onlinebank Rabobank.be. Dat meldt de Tijd op basis van een discreet bericht op de site van Rabobank.be.

Komende maanden moet duidelijk worden wat het lot van de online bank wordt. Ofwel wordt het cliënteel verkocht aan een andere groep, ofwel worden de activiteiten in ons land stopgezet. Voor de klanten verandert er voorlopig niets, benadrukt Rabobank op de site.

Daarmee komt een plots einde aan een verhaal dat nochtans succesvol startte. Toen Rabobank.be in 2002 de Belgische markt betrad, slaagde de Nederlandse internetbank erin om met hoogrentende spaarrekeningen heel wat Belgische spaargeld te lokken. Maar de voorbije jaren werd dat door de lage rente een pak moeilijker. Sparen brengt nauwelijks nog iets op en de banken kunnen zich bijna gratis financieren bij de ECB. Bovendien brachten de pogingen om het productaanbod in België te diversifiëren weinig op. In 2019 stopte Rabobank.be al met diensten aan professionele klanten en met de verkoop van beleggingsproducten. Vandaag telt Rabobank.be 228.000 klanten, die samen bijna zeven miljard op de rekeningen hebben staan. Rabobank is niet de eerste onlinebank die zich uit België terugtrekt. ABN Amro deed hetzelfde met haar online merk Moneyou. Autobouwer PSA (Peugeot, Citroën...) sloot de Belgische tak van PSA Bank.