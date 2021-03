Het AstraZeneca-vaccin is veilig én doeltreffend en daarom een belangrijk wapen in de strijd tegen de pandemie. Dat is bevestigd na grondig onderzoek door de Europese geneesmiddelenwaakhond. België maakte dus de juiste keuze om als een van de weinige landen te blijven vaccineren. De voorbije week waren enkele landen gestopt nadat bloedklonters opdoken, maar er is geen verband.

‘Je mag dus met een gerust hart naar het vaccinatiecentrum, zeker de leeftijden die nu aan de beurt zijn. Ook als je in de familie een voorgeschiedenis hebt van bloedklonters in het been, van longembolie, van hersenbloedingen: iedereen mag gerust zijn’, zegt vaccinologe Isabel Leroux-Roels (UZ Gent).

Op de 20 miljoen inentingen zijn wel 25 gevallen opgedoken van twee specifieke types uiterst zeldzame bloedklonters. Meestal bij mensen onder de 55 jaar, meestal bij vrouwen. ‘Maar in de meeste landen kregen meer vrouwen de prik. Dat kan ook een verklaring zijn’, zei Sabine Straus, hoofd van het PRAC, het risicobeoordelingscomité van het EMA.

De controleurs van het Europees Geneesmiddelenagentschap konden nog niet honderd procent uitsluiten dat die wél in verband te brengen zijn met het vaccin. Verder onderzoek zal uitwijzen of het echt om een verband gaat.

Straus onderstreept dat de contraceptieve pil, los van vaccinatie of covid-infectie, een risicofactor is voor deze vorm van hersentrombose. Ook roken vormt een risico op trombose in het algemeen. Straus bevestigt verder dat tromboses zijn vastgesteld bij jonge mensen na een besmetting met covid-19 zonder symptomen.

Bijsluiter

In afwachting komt er een waarschuwing in de bijsluiter en krijgen alle artsen in Europa extra informatie over die zeldzame types. Wie zich na vaccinatie kortademig voelt, onverklaarbare blauwe plekken ontdekt of merkt dat een wondje niet stolt, krijgt wel de raad om naar de dokter te gaan. Ook wazig zicht, maagpijn en zwellingen in arm of been vragen actie.

Tegen het advies van het EMA in beslisten heel wat Europese landen de voorbije dagen om tijdelijk te stoppen met AstraZeneca, waaronder Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland. België besliste om het vaccin wel verder te blijven gebruiken.

Na de persconferentie beslisten heel wat landen om de vaccinaties met het AstraZeneca-vaccin te hervatten. Italië was de eerste om die intentie bekend te maken, daarna volgden onder meer nog Letland, Litouwen, Bulgarije, Portugal en Frankrijk. Daar zal premier Jean Castex zich morgen laten inenten met het AstraZeneca-vaccin om zijn vertrouwen erin te tonen.