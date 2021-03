Partij van Orban verlaat nu ook Europese Volkspartij

Na de exit uit de politieke fractie in het Europees Parlement heeft Fidesz, de partij van de Hongaarse premier Viktor Orban, nu ook de Europese Volkspartij (EVP) zelf verlaten. Dat heeft een Hongaarse minister donderdag gemeld.

‘Het is tijd om vaarwel te zeggen’, zo tweette Hongaars minister van Gezinnen Katalin Novak donderdagmiddag. Aan het bericht was een foto gehecht van de brief aan de EVP waarin het internationale secretariaat van Fidesz het lidmaatschap opzegt.

It’s time to say goodbye. pic.twitter.com/2pV6zdbEBp — Katalin Novák (@KatalinNovakMP) March 18, 2021

‘Fidesz heeft de christendemocratie verlaten. Om eerlijk te zijn, deed het dat al vele jaren geleden’, reageerde voorzitter van de EVP Donald usk in een tweet op de aankondiging.

Dat Fidesz de EVP zou verlaten, stond in de sterren geschreven nadat Orban twee weken geleden zijn partijgenoten in het Europees Parlement had teruggetrokken uit de EVP-fractie. Dat gebeurde nadat een ruime meerderheid van de fractie had ingestemd met een aanpassing van het interne reglement die het mogelijk maakt om nationale delegaties te schorsen of uit te sluiten.

De positie van Orban en Fidesz binnen de Europese koepel van conservatieve en christendemocratische partijen was al jarenlang problematisch. Omwille van de aanhoudende aantastingen van democratische beginselen en fundamentele rechten in Hongarije en de anti-Europese retoriek van Orban was in maart 2019 al besloten om Fidesz te schorsen uit de partij.

De breuk is nu dus definitief. Orban wil nu bouwen aan ‘een nieuwe rechtse alliantie’ die ‘een thuis zal bieden aan alle Europese burgers die geen migranten en multiculturalisme willen, niet verslaafd zijn aan lgbtq-manie, christelijke tradities willen beschermen en nationale soevereiniteit respecteren’, zo kondigde hij begin maart aan.