Kamer heft parlementaire onschendbaarheid Van Langenhove op

De plenaire vergadering van de Kamer heeft het voorstel van de Commissie Vervolgingen om de parlementaire onschendbaarheid van Vlaams Belang-fractielid Dries Van Langenhove op te heffen, donderdagavond aangenomen. Alleen onafhankelijk parlementslid Jean-Marie Dedecker verzette zich daartegen.

Het parket-generaal van Oost-Vlaanderen vroeg de Kamer om de parlementaire onschendbaarheid van Van Langenhove, die in 2019 werd verkozen van op een lijst van het extreemrechtse Vlaams Belang, op te heffen. Het gerecht voerde ruim twee jaar lang een onderzoek naar Van Langenhove naar aanleiding van een VRT-reportage over de radicaal-rechtse groepering Schild & Vrienden die hij oprichtte. Het parket vroeg de opheffing van de onschendbaarheid voor mogelijke inbreuken op de racismewet en de wapenwet.

De Commissie Vervolgingen van de Kamer, die zeven Kamerleden telt, onderzocht het dossier de afgelopen maanden. Ze hoorde daarvoor de procureur van het parket Oost-Vlaanderen, een andere parketmagistraat en Van Langenhove zelf. De Commissie besliste eerder deze maand unaniem om de plenaire vergadering te adviseren om de parlementaire onschendbaarheid van Van Langenhove op te heffen.

Geen oordeel over schuld

In zijn verslag aan de Kamer benadrukte rapporteur Stefaan Van Hecke (Groen) dat de Commissie daarmee niet oordeelt over de schuld of onschuld van Van Langenhove, maar enkel onderzocht heeft of de vraag van het parket voldoende onderbouwd is en er, bijvoorbeeld, geen sprake is van willekeurige of politieke vervolging.

De plenaire Kamer nam het voorstel van de Commissie donderdagavond aan. De gewone meerderheid was voldoende, maar op onafhankelijk Kamerlid Jean-Marie Dedecker na verzette niemand zich tegen de opheffing van Van Langenhoves onschendbaarheid.

Dedecker, die verkozen werd van op een N-VA-lijst, wilde naar eigen zeggen niet Van Langenhove maar wel de vrije meningsuiting verdedigen. ‘Het via een wet of rechter verbieden van een onfatsoenlijke meningsuiting is in alle gevallen een groter kwaad dan de uiting zelf’, zei hij.

Notoire negationist

De tussenkomst van Dedecker veroorzaakte even een opstootje toen PS-fractieleider Ahmed Laaouej hem ervan beschuldigde Robert Faurisson, een notoire Franse negationist, te citeren. ‘Ik had mij nooit kunnen inbeelden dat we hem hier zouden horen citeren om de vrije meningsuiting te verdedigen. Ik ben diep gedegouteerd’, klonk het. Volgens Dedecker ging het echter om een citaat van de Amerikaanse linguïst Noam Chomsky, die de vrije meningsuiting van Faurisson ooit verdedigde.

Dries Van Langenhove was niet aanwezig tijdens de bespreking van het dossier. Hij verklaarde eerder al dat hij zich niet verzet tegen de opheffing van zijn parlementaire onschendbaarheid, omdat hij dan de mogelijkheid krijgt zijn naam te zuiveren.